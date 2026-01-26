«Эффективность перехвата снизилась» – Рютте требует от Европы раскошелиться на ПВО для Украины

Вадим Москаленко.  
26.01.2026 23:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 168
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европе нужно срочно увеличивать расходы на свой ВПК, в особенности на обеспечение Украины системами ПВО.

Об этом в Комитете по иностранным делам Европейского парламента в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европе нужно срочно увеличивать расходы на свой ВПК, в особенности на обеспечение Украины системами...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы договорились к 35 году инвестировать в оборону 5% ВВП ежегодно и ускорить производство и внедрение инноваций в оборонной промышленности. Это, конечно, много, и развивать нашу промышленную базу непросто.

Но мы должны это сделать, и быстро. Этого требует ситуация в сфере безопасности. Во-вторых, время, когда мы с удобством перекладывали на США время ответственности за нашу общую безопасность, прошло.

Будет справедливо и правильно, если Европа и Канада возьмут на себя больше ответственности за собственную безопасность», – вещал Рютте.

«Надеюсь, вы не будете скупиться на закупку систем ПВО для Украины. Каждую ночь на Киев, Львов, Харьков и другие крупные города Украины прилетают десятки ракет и сотни беспилотников.

Эффективность перехвата снизилась, потому что у некоторых систем НАСАМС, которые сейчас находятся на Украине, недостаточно перехватчиков для отражения атак. А системам Пэатриот требуется постоянный запас ракет.

И я согласен, что вам [Европе] нужно использовать и собственные запасы», – поставил он перед фактом европейцев.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить