«Эффективность перехвата снизилась» – Рютте требует от Европы раскошелиться на ПВО для Украины
Европе нужно срочно увеличивать расходы на свой ВПК, в особенности на обеспечение Украины системами ПВО.
Об этом в Комитете по иностранным делам Европейского парламента в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы договорились к 35 году инвестировать в оборону 5% ВВП ежегодно и ускорить производство и внедрение инноваций в оборонной промышленности. Это, конечно, много, и развивать нашу промышленную базу непросто.
Но мы должны это сделать, и быстро. Этого требует ситуация в сфере безопасности. Во-вторых, время, когда мы с удобством перекладывали на США время ответственности за нашу общую безопасность, прошло.
Будет справедливо и правильно, если Европа и Канада возьмут на себя больше ответственности за собственную безопасность», – вещал Рютте.
«Надеюсь, вы не будете скупиться на закупку систем ПВО для Украины. Каждую ночь на Киев, Львов, Харьков и другие крупные города Украины прилетают десятки ракет и сотни беспилотников.
Эффективность перехвата снизилась, потому что у некоторых систем НАСАМС, которые сейчас находятся на Украине, недостаточно перехватчиков для отражения атак. А системам Пэатриот требуется постоянный запас ракет.
И я согласен, что вам [Европе] нужно использовать и собственные запасы», – поставил он перед фактом европейцев.
