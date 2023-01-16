Эффективность российской армии в СВО на Украине фактически поставила Шойгу на место преемника Путина

За время проведения специальной военной операции на Украине министр обороны РФ Сергей Шойгу стал вторым по значимости человеком в стране после президента Владимира Путина. Теперь у экспертов нет никаких сомнений в том, что именно Шойгу станет преемником Путина на посту главы государства.

Сергей Шойгу назван наиболее вероятным преемником Владимира Путина на посту главы государства. Человек дела, ни разу не замеченный в пустопорожней болтовне, сумевший за 10 лет из полностью разваленной и реформированной российской армии сделать эффективную боевую единицу с современным вооружением. Такие люди обычно имеют очень высокий рейтинг у населения России.

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Это подтверждают и различные инсайды, которые говорят о том, что сам министр обороны в узких кругах своей семьи и приближенных генералов и статистика по цитируемости и узнаваемости. На днях Сергей Шойгу также стало известно, что глава Минобороны вошел в десятку лидеров по версии АПЭК.

За 10 лет, которые Сергей Шойгу возглавляет министерство обороны, как отмечают эксперты, военные в России впервые начали получать такое денежное довольствие, которое сделало службу по-настоящему престижной. Причем не только офицеры. При нем была введена нынешняя форма, напоминающая послевоенную, многим воинским частям были возвращены их прежние знамёна, ордена и, что главное, названия.

На самых опасных западных направлениях бригады были заменены обратно на дивизии – фактически Шойгу восстановил оперативно-тактические соединения. При этом сделано это было без увеличения численности состава. Параллельно в армию вернулась дисцуиплина и неуставные отношения были фактически сведены на «нет» Самое главное, что было сделано при Шойгу – это исполнение Гособоронзаказа. Так, на 2010 – 2020 годы впервые за постсоветское время он был выполнен на 95%.

Также можно вспомнить минимальное количество ошибок, которое было совершено подчиненными Сергея Шойгу во время частичной мобилизации в сентябре – ноябре 2022 года. На фронт, фактически, попали только те, кто умеет и желает сражаться за Родину. Буквально сразу же поменялась ситуация на фронте – благодаря правильным решениям Шойгу от украинских нацистов был освобожден Соледар, а войскам ПРФ удалось взять в окружение стратегически важный населенный пункт Артёмовск (Бахмут).

Фактически именно эти изменения позволяют сегодня говорить о том, что именно нынешний министр обороны является преемником Путина – проявивший свои личные качества во время специальной военной операции, сумевший подготовить вверенные ведомства к тяжелому периоду и на деле доказавший свою эффективность.