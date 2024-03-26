Эффективности ударов по украинской энергетике препятствуют политические соображения – Васильев

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Удары по объектам энергетики Украины не настолько эффективны, поскольку сами сети имеют колоссальный резерв. Также наши расчёты не наносят удары по трансформаторным подстанциям и ЛЭП, привязанным к объектам атомной энергетики.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле эффективность не настолько высокая, как как хотелось бы. Дело в том, что энергетика Украины была рассчитана на 52 миллиона человек и офигенно мощную промышленность. Сейчас от той промышленности осталось, дай Бог, 30 процентов, и вместо 50 миллионов населения живёт около 20 с копейками. То есть, у них идёт огромное резервирование мощности, и, соответственно, по всем сетям электрогенерации. И, самое главное, мы ограничены с точки зрения нанесения ударов по ядерным станциям, потому что даже трансформаторы и распределительные станции, линии, которые находятся рядом с ними, имеют множество негативных моментов – ядерная истерия начнётся и прочее. А просто одной ядерной генерации на Украине достаточно для того, чтобы обеспечить всех потребителей в нынешнее время», – пояснил он.

По словам эксперта, минусом ядерной генерации является то, что она не позволяет гибко реагировать под нагрузкой, она слабо регулируется. Для этого необходимы манёвренные мощности. Собственно, этими мощностями выступают как раз гидроэлектростанции, поэтому сейчас по ним и нанесли удар. То есть, они не дают возможности маневрировать в рамках единой энергосистемы.

«Плюс они укрыли большинство трансформаторов. Опять же, у них достаточно мощная ПВО, и не все 100% ракет долетают, необходимо брать наряд сил с учётом и этого. В принципе, мы наносим серьёзные удары, которые ограничивают мощности. Но эти мощности требуют очень большого расхода крылатых ракет. А они и так у нас не бесконечные. Ждём, у нас сейчас идут наработки по ракетам с увеличенной боевой частью, которая позволит более эффективно останавливать за один прилёт: не просто там повреждённый кожух, а так, чтобы уже сместился аппарат с этих с фундаментов и прочего», – уточнил Васильев.

Он добавил, что в приоритете шесть станций ПС 750 кВ, самые высоковольтные.

России придётся запустить ещё немало ракет по Украине

«Но дело в том, что пока они работают на обслуживание ядерных объектов, их почему-то не трогают. Видимо, какие-то ещё дипломатические моменты. Хотя у меня есть подозрение, что завтра им, как говорится, прилетит, после такого, как сейчас в Москве произошло», – подытожил эксперт.