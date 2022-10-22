«Эффективные системы ПВО есть, но они – на важных объектах стран-партнёров» – спикер ВС ВСУ

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Новости Украины

Украина оснащена эффективными системами ПВО против дронов-камикадзе «Шахед», однако они установлены на важных гособъектах, в том числе принадлежащих «западным партнёрам», тогда как энергетическую и гражданскую инфраструктуру прикрывают в основном лишь крупнокалиберные пулемёты.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это барражирующий боеприпас («Шахед» – ред.) Да, удивительно, что иногда приходится истребителем отрабатывать, а другого способа нет. В том или ином районе, если они летят каждый по своему проложенному маршруту, они рассредоточивают внимание наших сил и средств, поэтому приходится по-разному на них воздействовать и сбивать.

Конечно же, это автоматические пушки, которые имеют свой радар, пулемёты. C-RAM есть неплохая установка, которая имеет и радар, и искусственный интеллект, и в автоматическом режиме, фактически без влияния человека может уничтожать. Но такие системы стоят на важных государственных объектах, важных стратегических объектов наших стран-партнёров», – рассказал Игнат.