08.06.2018

837 просмотров

Эгоцентризм маньяка: Порошенко знает истинную цель «Северного потока-2»

Истинная цель строительства газопровода «Северный поток-2» в том, чтобы лишить Украину военного бюджета. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня студентам Киевского национального университета.

«Он пытается забрать с Украины почти 3 млрд долларов. Это та сумма, которая тратится на всю оборону Украины. Понятно, для чего он строится. Не для того, чтобы сделать диверсификацию, а для того, чтобы Украину оставить без денег на финансирование нашей обороны», – сказал Порошенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По его мнению, «Северный поток-2» разрушит систему безопасности Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Почему Путин сомневается прежде, чем атаковать наше государство? Когда у нас в 2014 году почти не было армии, почему он не пошел далее? Потому что если в следствии агрессии будет остановлена газовая сеть, то Путин перестанет получать от Европы оплату за газ, который транзитом перекачивается через территорию Украины. Эта сумма только в прошлом году равнялась 30 млрд долларов. Без этих денег Россия не проживет. Но когда они переключатся в обход, этот фактор безопасности перестанет работать», – сказал Порошенко.