Эх, «Яблоко», куды ж ты котишься…

11.07.2021, Москва, Александр Ростовцев

Среди политических сил современной России партия «Яблоко» – совершенно уникальное явление. Давно сошли на нет либеральные политические движения «Правое дело» и «Союз правых сил». Они были настолько малоэффективны и непопулярны, настолько маргинальны, что им не помогли вливания денег олигархов, членство заметных медийных персон и накачка в СМИ. И только «Яблоко» Григория Явлинского вот уже четверть века катается по тарелочке российской политики, балансируя на грани и рискуя свалиться за край, чтобы пропасть с концами.

Для исчезновения с российского политического небосклона у «Яблока» есть все необходимые слагаемые: регулярные провалы на выборах в Госдуму, ничтожная популярность, зашкаливающее количество фриков с партбилетами, полное отрицание действительности и низкая социальная ответственность.

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Тем не менее, «Яблоко» каким-то чудом держится на плаву, время от времени напоминая о себе участием в публичных скандалах.

Впрочем, как и ЛДПР, «Яблоко» является партией одного человека – «One-Man Show» Григория Явлинского. Все его заместители и видные однопартийцы – не более чем причудливые тени «вождя». Исчезнет Явлинский – исчезнут и его тени, исчезнет и сама партия.

В принципе, причины всех неудач «Яблока» давным-давно диагностировал Жванецкий, метко заметив, что «на выборах в принципе не может победить человек, на лице которого написано слово «отнюдь».

9 июля Явлинский дал пространное интервью изданию «Znak», очередное развёрнутое «Отнюдь», прекрасно свидетельствующее, что «Яблоко» и его «духовный лидер» – давно засушенное чучело, без которого не так смешно жить.

В 1995 году «Яблоко» получило 45 думских мандатов. Причинами столь впечатляющего успеха стала критика администрации Ельцина, ответственной за военные поражения в Чечне, галопирующую инфляцию, обнищание населения, воровскую «прихватизацию», разгул бандитизма и расползание страны по национальным квартиркам.

Но, как оказалось, предложить России что-то более существенное, чем голую критику, «яблочники» были не в состоянии. Избирателям надоело слушать перестроечных горлопанов, и «Яблоко» стало закономерно испытывать провал за провалом.

Явлинский, не желая смотреть фактам в лицо и, по-видимому, полностью лишённый самокритики, убеждён, что провалы «Яблока» на выборах в Госдуму – это «происки власти».

«Яблоко» участвовало в федеральных выборах семь раз, из них три раза мы выиграли выборы, в четвертый раз Путин нас поздравил с победой, а потом изменил результат».

Надо думать, ВВП лично подчищал результаты, чтобы насолить опасному Григорию Алексеевичу с однопартийцами.

Слили «яблокам» мандат – это Путин виноват!

Явлинский в интервью старается держать «pokerface» при плохой игре, разыгрывая показное безразличие, но это у него плохо получается.

Судя по ответам Явлинского, «Яблоко» продолжает участие в выборах с нулевыми шансами попасть в Госдуму, потому что «так надо, работа такая». И вообще, за основу партийной активности «Яблока» положен физкультурный принцип: «главное – не победа, главное – участие».

По тому же принципу не смотреть фактам в лицо, Явлинский, тем не менее, убеждён, что за его партией стоят интересы миллионов россиян, и только злонамеренность властей мешает «Яблоку» преодолеть пятипроцентный барьер на пути в Госдуму.

Впрочем, «яблочный вождь», с трудом фильтрующий поток сознания, частенько забывается и в его речи проскальзывают суждения, мол, народ ему попался не тот – не способный узреть истинного Щастья.

«Мы предлагали десять раз поворот, чтобы народ и страна жили иначе. В широком смысле народ этого не понял, не согласился».

На извечный российский вопрос «кто виноват?» Явлинский знает ответ, но плавает на втором извечном российском вопросе – «что делать?».

Казалось бы, твоя партия вот уже 14 лет непарламентская. Уходить на пенсию и ликвидировать этот бессмысленный политический симулякр ты не хочешь. Стало быть, запас времени следует потратить на разработку позитивной программы для России.

Ан, нет. Ничего путного предложить Явлинский не может и не собирается. Он просто трясёт перед лицом оппонента списком «священной изоленты». У дяди Гриши экономика России не растёт, кругом враги, китайцы ушлят, страна потеряла репутацию, Россия стала изгоем, если бы не встреча с Байденом, с нами бы вообще никто не разговаривал.

Явлинский явно стесняется повторять «формулу успеха», о которой бухтел всего несколько лет назад: вернуть назад Крым бандеровцам, сдать ЛДНР, вернуться в кильватер западной политики, платить и каяться…

Тем не менее, в запасе у дяди Гриши новые феерические «разоблачения». За язык его никто не тянет, но он и так рад ими поделиться.

По экспертному мнению «яблочного вождя», президент России вводит общественность в заблуждении, показывая ей мультики про несуществующие ракеты, а министр обороны Шойгу действует у него на подхвате «хорошим пиарщиком». Похожая ситуация, считает Явлинский, сложилась к началу Великой Отечественной войны, когда в июне 1941 года выяснилось, что мало что работает, а воевать с немецкими танками выезжала конница и лично С.М. Будённый.

Вполне очевидно, что в случае с Явлинским геббельсовская пропаганда, хотя и в сильно искажённом виде, нашла свою целевую аудиторию. Кавалерийская атака польских, а не советских войск, – хорошо известная геббельсовская фальшивка, снятая в формате «документалистики». Ну, а то, что конница в Великую Отечественную исполнила свою последнюю лебединую песнь, затхлый либеральный деятель, похоже, просто не в курсе. Причём, кавалерийские корпуса на фронте использовались как в Красной Армии, так и в Вермахте. И не для того, чтобы тупо и бессмысленно рубиться с танками, а как мобильные соединения для рейдовых операций и просто для доставки солдат на поле боя. Кавалеристы спешивались, занимали окопы, а обслуга уводила лошадей в ближайший лес или овраг. В общем, «всё пропало, шеф», всё трещит и рушится, но, когда именно для России наступит конец света, Явлинский ответить затрудняется.

Говоря о партии «Яблоко», невозможно пройти мимо соратников Явлинского, той самой «свиты, делающей короля».

Организатор типа «камень на шее», Григорий Алексеевич, умудрился окружить себя настолько фимозными, настолько маргинальными деятелями, что мало кого удивляет коматозное состояние партии «Яблоко».

Возьмём наиболее ярких соратников Явлинского: Сергея Митрохина, адвоката Олега Баронова, Бориса Вишневского. Есть и другие, рангом помельче.

И что же? Митрохин, судя по всему, человек явно не в себе. Постоянный участник уличных дебошей, в 2006 году отчаянно кусался при задержании сотрудниками (тогда ещё) милиции, ругался матом в эфире, привлекает к уличным протестам несовершеннолетних олигофренов. Политическое кредо: «Курилы отдать Японии, Крым – Украине».

Соратники Баронов и Вишневский – днище, падать глубже которого просто некуда. Баронов – педофил-растлитель, против которого возбуждено два уголовных дела. Вишневский – «демократ первой волны» из чубайсовского клуба «Перестройка». Ветеран демшизы в последние годы пытается оседлать перспективную, как ему кажется, волну ЛГБТ. Примечательно, что молодёжное крыло питерского ЛГБТ не считает перестарка Вишневского своим и понятным, а, скорее, политическим фриком и неудачником, пытающимся любой ценой оставаться в тренде. Кроме темы легализации гей-парадов, Вишневский выступает за снос Лахта-центра, кусает Газпром за пятки и провоцирует антисемитские настроения.

Как говорится, с такими друзьями и соратниками никаких врагов не надо.

Явлинский призывает Путина вести дискуссию с оппозицией. С какого перепоя дядя Гриша решил, что он и его кубло – оппозиция? Это клиника для сумасшедших и извращенцев, ликвидировать которую мешает избыточный гуманизм власти и общества.

Удивительно другое: откуда «Яблоко» получает, согласно открытым источникам, 16 млн рублей в месяц на поддержку штанов? Деньги не ахти какие, но кто-то же должен положить эту сумму в партийную тумбочку?

Сам Явлинский по поводу источников финансирования отвечает уклончиво, давая понять, что раскрывать её «опасно»: «скажешь, что деньги пришли из США, так тебя тут же объявят иноагентом и прихлопнут».

В ближайших планах Явлинского – попытаться провести на ближайших выборах в Госдуму хотя бы парочку «яблочников» и заполонить региональные советы одномандатниками.

Впрочем, хайпожорство и упоротость – неизлечимые дефекты «яблочного вождя». По его инициативе третью строчку кандидатов от «Яблока» занимает сидящий в краснодарском СИЗО экс-глава «Открытой России» (иноагент, финансируемый беглым олигархом Ходорковским) Андрей Пивоваров.

По словам Явлинского, с мандатом от «Яблока» Пивоварову сидеть до 31 июля в СИЗО будет легче и приятней.

А 11 июня, в понедельник, Явлинским запланирован поход в суд, чтобы внести залог за Кетеван Хараидзе – дамочку чертовски примечательную. Будучи мундепом Тверского района Москвы, Хараидзе была арестована за вымогательство 15 млн рублей с девелопера, тогда как сама, вместе с другими «людьми с хорошими лицами» шла в депутаты под лозунгами «борьбы с наглыми застройщиками». Судя по всему, коррупционными методами.

Помимо прочего, Хараидзе давно и тесно сотрудничает с партией «Яблоко», призывала московские власти сохранить баррикады 1991 года у Белого дома, удачно «распилила» 530 млн казённых рублей телеканала «Культура» в собственной фирмочке «Арт Капитал Фильм», живёт в квартире на 130 «квадратов» на Тверской за скромнейшие 9 тысяч рублей в месяц, но при этом в 2018 году спонсировала президентскую кампанию русофобки Соломе Зурабишвили на 5000 лари (около 128 тысяч рублей).

Что меня всегда поражало в Явлинском, так это его постоянные потуги влезть в большую политику и требования больших полномочий, не имея за душой буквально ни одной удачно реализованной программы.

Дяде Грише часто ставят в актив программу «500 дней», выдвинутую на излёте СССР. По мнению диванных аналитиков, пошаговая реализация этого плана могла привести страну к экономическому процветанию. Но достаточно беглого взгляда на программу Явлинского, чтобы понять: под видом выхода из кризиса автор предлагает план систематического развала государственной экономики. Страшно сказать, но стихийная «шоковая терапия» Гайдара – Чубайса нанесла меньше ущерба стране, чем мог бы нанести план Явлинского.

Явлинскому часто предлагали возглавить и довести до ума хоть какую-нибудь отрасль экономики, но возомнивший непонятно что о себе дяденька с тухлым лицом отказывался от подобной чести, предлагая передать в его руки все бразды правления экономикой, «и вот тогда вы все увидите!»

Из сталинской формулы – «Не согласен – критикуй, критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – отвечай!» – Явлинский выбрал для себя первое слагаемое – самое лёгкое и безответственное. И продолжает его стойко придерживаться даже сегодня, сидя верхом на трупике партии «Яблоко».