13.10.2021 10:45 (Мск), Москва, Максим Никифоров

Успех движения «Талибан» в Афганистане может вдохновить африканские группировки исламистов, – пишет газета Magazine Independente (Мозамбик). По словам журналистов, есть основания опасаться, что легкое падение режима в Кабуле может привести к активизации террористических движений на Черном континенте.

Фронт глобальной борьбы с террором смещается в Африку. В Сомали действует группировка «Аш-Шабаб», в Сахеле активны местные отделения «Аль-Каиды и «ИГ» (террористические организации, запрещенные в РФ), кроме того, сильные группировки орудуют в Мозамбике. Западный подход к миротворчеству не дает хороших результатов: в Ливии, Нигерии и ряде других стран террористы наносят тяжелейший ущерб государствам, убивают мирных жителей, захватывают крупные районы.

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В противовес этим примерам, журналисты напомнили о ситуации в Центральноафриканской республике. В ЦАР российские инструкторы, которых зачастую относят к широко известной «ЧВК Вагнера», сумели организовать оборону страны, переподготовить армейские и полицейские части, после чего армия ЦАР смогла эффективно противостоять нападениям террористов. Кроме того, вдохновленные этим примером лидеры Мали договорились с «вагнеровцами» об обучении собственных вооруженных сил. Кстати, российские специалисты уже имеют опыт работы и в Мозамбике: журналисты напоминают, что в 2019 году именно россияне смогли стабилизировать ситуацию на севере страны.

В условиях, когда западные страны терпят крах – как Франция в Мали и США в Афганистане – помощь со стороны российских специалистов может оказаться важной на глобальном уровне. Опытные, имеющие необходимые навыки ветераны длинного ряда вооруженных конфликтов, россияне могут навести порядок и в других странах, страдающих от нападений исламистов. Нигерия, Египет, Сомали и множество других государств ведут безнадежную борьбу с боевиками. В помощи нуждаются многие страны, и русские могут ее оказать.