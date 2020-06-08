Эхо десоветизации: на Украине уже хуже, чем накануне Октябрьской революции – Червоненко

08.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина превратилась в аналог Сомали, где стреляют на улицах, а полицейские творят беспредел. Государство трещит по швам и стоит на грани событий, хуже, чем во время Октябрьской революции.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр транспорта, бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сами выбрали себе игру, мы сами пишем какие-то программы, в которые никто не верит, которые нереальны. Страна разлетается по швам, страна катится в пропасть. Мне казалось раньше, что это 17-й год накануне Октябрьской революции, а мне кажется, что сейчас это уже намного хуже.

В одном я уверен, что до осени, дай Бог, дотянуть – и нас ждут огромные катаклизмы. Потому что дебет с кредитом не сходится и все, чему меня учили по курсу «Основы государства и права», уже не существует. Мы радуемся чужим неудачам, мы стали смешными.

Мы кричим при первой же возможности: «А видите, у русских коронавирус, какие количества». А не говорят о том, что сегодня Москва, к примеру, сняла все ограничения. А лучше пусть посмотрят на рост цифр на оборону, на социальные вопросы – и там, и в Белоруссии.

Мы превратились в какое-то Сомали. В котором пока еще только местами стреляют, где полицейские могут порой творить беспредел, и нет оценки, нет приговора. Самое страшное, что у нас уже нет правил, что мы – дешевый заложник в чужой игре», – заявил Червоненко.