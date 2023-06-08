Эхо Каховской катастрофы: в Киеве ждут введения продуктовых карточек

Вадим Москаленко .  
08.06.2023 18:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Терроризм, Украина, Экономика коллапса


Взрыв на Каховской ГЭС создаст для жителей Украины серьёзные продовольственными проблемы – вплоть до того, что через год в «незалежной» придётся вводить продуктовые карточки.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский профессор журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Взрыв на Каховской ГЭС создаст для жителей Украины серьёзные продовольственными проблемы – вплоть до...

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«Для Украины это [взрыв на Каховской ГЭС] прежде всего не экологическая катастрофа. Это продуктовая катастрофа, которая будет следствием экологической катастрофы, и которую в полной мере мы ощутим в следующем году.

Ряд продуктов просто исчезнут. Юг был житницей Украины, это означает подорожание продуктов питания. Будет не голод, но перебои с продуктами, вплоть до введения продуктовых карточек, если это понадобится», – сказал Василенко.

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