Эхо майдана: украинцы боятся и врут социологам – Чаплыга

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Как минимум треть украинцев боятся вслух озвучивать своё мнение и взгляды по многим вопросам, и лгут социологам во время опросов.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я провёл у себя опрос. Он абсолютно не репрезентативный, но тут и не нужна репрезентативность. Я спросил: «Когда вы отвечаете социологам, не важно – каких вы взглядов, вы лжёте, или говорите правду?»

Тридцать процентов ответили, что люди лгут, говоря вслух своё мнение. Каждый третий лжёт в опросах, потому что боится за жизнь и будущее – себя и своей семьи. Каждый третий не побоялся у меня в опросе ответить утвердительно», – сказал Чаплыга.

По всей видимости, остальные, из того же чувства страха, соврали, что не врут.