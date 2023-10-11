Эхо майдана: украинцы боятся и врут социологам – Чаплыга

Вадим Москаленко .  
11.10.2023 19:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1134
 
Денацификация, Дзен, Майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Социология, Украина


Как минимум треть украинцев боятся вслух озвучивать своё мнение и взгляды по многим вопросам, и лгут социологам во время опросов.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как минимум треть украинцев боятся вслух озвучивать своё мнение и взгляды по многим вопросам,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я провёл у себя опрос. Он абсолютно не репрезентативный, но тут и не нужна репрезентативность. Я спросил: «Когда вы отвечаете социологам, не важно – каких вы взглядов, вы лжёте, или говорите правду?»

Тридцать процентов ответили, что люди лгут, говоря вслух своё мнение. Каждый третий лжёт в опросах, потому что боится за жизнь и будущее – себя и своей семьи. Каждый третий не побоялся у меня в опросе ответить утвердительно», – сказал Чаплыга.

По всей видимости, остальные, из того же чувства страха, соврали, что не врут.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть