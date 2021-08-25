«Эхо Москвы» и «Новая газета» могут оказаться в списке иноагентов

25.08.2021 14:29 (Мск), Москва, Елена Острякова

У крупнейших либеральных СМИ России есть шанс оказаться в списке иностранных агентов.

Об этом в интервью youtube-канал «Соловьев.live» заявил политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Насколько я понимаю, «Эхо Москвы» принадлежит «Газпром-медиа», вроде как не должны они брать деньги из каких-то других источников. Хотя нужно посмотреть: могут и оттуда, и оттуда щипать. А что касается «Новой газеты», ей владеет олигарх Лебедев. Он вполне может из каких-то иностранных источников давать какие-то деньги. Поэтому им надо посмотреть свою бухгалтерию, документацию и попереживать: вдруг там окажется что-то такое», – сказал Матвейчев.

20 августа Минюст РФ признал иноагентом телеканал «Дождь». Как разъясняется на официальном сайте ведомства, согласно полученным сведениям от Роскомнадзора ООО «Телеканал Дождь» ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. Так, в рамках заключенного договора «Дождь» получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро.

Также Росфинмониторингом установлено получение ООО «Телеканал Дождь» опосредованного иностранного финансирования через российские фонды.

Кроме того, данная организация систематически осуществляет распространение материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, получая при этом иностранное финансирование. Так Роскомнадзором за период с июля 2020 года по июль 2021 года выявлены факты распространения и цитирования в сетевом издании «tvrain.ru» и телеканалом «Дождь» материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента: «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Телеканал Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)», «Сибирь.Реалии», «Север.Реалии», SIA «Medusa Project», «VTimes.io» и так далее.

Редакция «Дождя» факт иностранного финансирования отрицает.