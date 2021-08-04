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04.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, СМИ
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«Эхо Москвы» проиграло суд «Роснефти»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к радиостанции «Эхо Москвы» о защите деловой репутации....

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к радиостанции «Эхо Москвы» о защите деловой репутации.

Соответствующее решение опубликовано на сайте суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Иск «Роснефти» касается новости, опубликованной на сайте «Эха Москвы» 17 марта 2021 года. В ней содержится пересказ статьи агентства Bloomberg о том, что российские власти якобы планируют потратить деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не на социальные нужды, а на инвестиции в инфраструктуру. В частности, на проект «Роснефти» «Восток Ойл».

«Роснефть» потребовала, чтобы «Эхо Москвы» удалило эту новость и опубликовало опровержение указанной там информации. Однако заметка до сих пор находится на сайте радиостанции.

Аналогичные иски «Роснефть» подала к телеканалу «Дождь» и Bloomberg. Арбитражный суд Москвы иск к «Дождю» удовлетворил в мае, в июле телеканал проиграл апелляцию.



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