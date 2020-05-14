Эхо парада: посол Словакии в РБ демонстративно ушёл в отставку

14.05.2020, Москва, Елена Острякова

Посол Словакии в Белоруссии Йозеф Мигаш был вынужден подать в отставку из-за своего присутствия на параде в Минске 9 мая.

Об этом сообщает издание Dennik, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Посол Мигаш попросил отстранить его от должности. Он нарушил основные принципы связи со штаб-квартирой, не проконсультировавшись о своем участии в праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Минске, несмотря на координацию местной делегации ЕС», — рассказали в пресс-службе МИД Словакии.

Как рассказал сам Йозеф Мигаш прессе, его участие в параде было принципиальной позицией: «Я сын партизана и антифашиста».

На параде в Минске 9 мая присутствовали два посла из стран ЕС — Венгрии и Словакии. Большинство послов стран Евросоюза не приняли приглашение прийти на парад.

Посол РФ Дмитрий Мезенцев также был на параде, причем, без маски.