Эхо приговора Кагарлицкому. Беглые иноагенты зовут Собчак к себе

Елена Острякова.  
13.02.2024 16:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Иноагенты, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, экстремизм


Апелляционный суд ужесточил сегодня приговор социологу Кагарлицкому (признан иноагентом) по делу об оправдании терроризма со штрафа – на 5 лет лишения свободы. Суд постановил взять его под стражу до вступления приговора в силу.

В обвинительном заключении упоминается изъятие фразы «активное содействие следствию» со стороны обвиняемого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Апелляционный суд ужесточил сегодня приговор социологу Кагарлицкому (признан иноагентом) по делу об оправдании терроризма...

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В декабре 2023 года Кагарлицкий был приговорен к штрафу в 600 тысяч рублей и освобожден в зале суда. Социолога обвиняли в распространении видеоролика, в котором он оправдывал взрывы на Крымском мосту.

Подсудимый заявил после приговора, что «не падает духом» и «находится в прекрасном настроении». Он собирается писать книгу о тюремной жизни.

«В общем, до скорых встреч. Я уверен, что все будет очень хорошо. Я уверен, что мы скоро увидимся на свободе, и все будет прекрасно. Просто надо немножко еще пожить и пережить этот мрачный для нашей страны период», – сказал Кагарлицкий.

Либералы предсказуемо не жалеют сильных эпитетов для описания нового приговора. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал его «зверским». Он считает, что суд «полностью оторван от морали и здравого смысла».

Либеральная журналистка Екатерина Винокурова назвала суд «очередным страшным злом». Ее коллега, то ли феминистка, то ли лесбиянка, Лиза Лазерсон – «адом».

«Приговор о штрафе был настоящим чудом, а его отмена – доказательство нашей общей беспомощности. Ни резонанс, ни абсурдность обвинения, ни поддержка западных лидеров – ничто сегодня не может помочь человеку в России. Какое же чудовищное чувство обреченности», – написала Лазерсон в своем тг-канале.

Не впавшие в истерику либералы сходятся на том, что власти ожидали: Кагарлицкий после первого мягкого приговора уедет из России, но он не выполнил этих тайных договоренностей, более того – публично бравировал своим решением остаться.

«Кагарлицкому надо было уехать. Вцепившись раз, система не отпустит. Собчак приготовиться», – написала поэтесса Алина Витухновская.

«Теперь ясно, что максимальное смягчение, на которое власть оказалась готова пойти — это дать человеку несколько недель на свободе, чтобы он, вероятно, смог уехать. Для Бориса Кагарлицкого, как мы понимаем, это был не вариант — ну и дальше никаких смягчений. Приговор ошеломляет», – пишет беглый журналист-иноагент и неовласовец Олег Кашин.

Ему вторит экс-депутат Госдумы РФ иноагент и экстремист Дмитрий Гудков.

«Если не хотите сесть, то не нужно ждать милости от СК – самолеты в Тбилиси и другие прекрасные города летают. А если очень нужно, можно и автобусом доехать. Не забывайте об общественном транспорте. При малейшем намеке на опасность – спасайтесь. Решение позаботиться о своей жизни всегда самое верное», – призывает он.

Отметим, что и «патриотическая» общественность восприняла приговор Кагарлицкому без энтузиазма.

«Система, показавшаяся на мнгновение гуманной, тут же решила, что нефиг тут, раскрыла пасть и решила сожрать Кагарлицкого. Очень печальная история, нанесшая огромный вред нашей системе правосудия», – написал политолог Павел Данилин.

Его коллега Сергей Марков считает, что посадка Кагарлицкого существенно осложнит положение России внутри БРИКС на предстоящем саммите этой организации в Казани.

«Лидеры Бразилии и ЮАР, где президенты марксисты по взглядам, будут ставить перед президентом России вопрос Кагарлицкого. Это удар по лидерским позициям России в БРИКС+. Это и сильный удар по позициям России в мире. Кагарлицкий очень известен в мире среди друзей России. Он один из немногих известных в мире марксистов из России. А марксисты в большинстве своём поддерживают сейчас Россию в десятках стран. Кагарлицкий очень “извилистый”, как это принято в среде московской интеллигенции. Сказал когда-то немного глупость. Все умные люди иногда говорят глупости. Так можно всех умных пересажать», – пишет, чего-то побаиваясь, Марков.

Еще один эксперт Андрей Перла осуждает не столько приговор Кагарлицкому, сколько избирательность правосудия.

«Если так будет с каждым. С каждым, кто затевает антигосударственную, “антивоенную”, пораженческую агитацию. Если нет, тогда это не справедливость. Хуже того, в этом случае иноагенты и “нормализаторы” будут упиваться собственной безнаказанностью», – написал Перла, намекая на так называемых неприкасаемых критиков власти.

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