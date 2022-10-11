Эхо вчерашней «калибровки»: паника в Киеве и тяжелые вопросы

Новости Украины

Утром 10 октября, после ранних российских прилетов в украинский главхутор, поднялась паника, которую тот не помнил еще с начала СВО.

За несколько месяцев, прошедших со дня предыдущего удара по военному предприятию на Лукьяновке (бывший советский завод им. Артема), Киев привык жить так, словно бы никакой войны нет. В нем практически бесперебойно функционировала вся инфраструктура, работали магазины и заведения общепита, спортивные и развлекательные комплексы.

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Многие жители (здесь следует отметить, что, кроме свидомых «кыян», коих большинство, в городе есть и немало русских, адекватных и нормальных, киевлян и даже сторонников Русского мира) вновь стали гулять, сидеть в уличных кафе, общаться, веселиться. Хотя, конечно, особых причин для веселья, учитывая трагическую ситуацию в стране, не имелось.

Тем не менее, все больше на улицах появлялось веселых компаний, заседающих на стульях возле уличных кафе, на бульварных скамейках и детских майданчиках. Нередко – бухающих, курящих табак и наркоту и упражняющихся в матюках на мове, в эйфории от злорадства над отступающей «рашкой».

Как-то очень быстро Киев успокоился после первых недель наступления союзных войск и последующего их отвода. И, видимо, здорово уверовал в то, что Россия пожалела бывшую Мать городов русских и решила ее в лоб не штурмовать, а взять некоей хитростью, о чем в свое время писали многие паблики, – а раз так, то можно наглеть и наглеть.

Кроме того, свою пропагандистскую роль сыграли, конечно, и регулярные чванливые заявления мэра Кличко и других представителей властей о том, что они все держат на контроле, мол, Запад нам поможет, и больше украинской столице опасаться нечего.

Хотя ситуация в городе напоминала кадры из известного фильма Александра Митты «Сказка странствий», где разжиревшие вояки пировали на огнедышащем драконе и издевались над ним, будучи полностью уверенными в том, что ответки не будет. Что последовало потом, зрители помнят. Дракон вздыбился, и от этих глумливых «рыцарей» мокрого места не осталось.

Так и утром 10 октября, как гром среди ясного неба, в украинской столице прогремели новые взрывы. И неожиданно выяснилось, что эти гульбища моментально оказались под угрозой, как и вся прежняя, относительно комфортная и благополучная жизнь. (Относительно – потому что никуда не девались обнищание, грабительские тарифы, рост цен и т.д.)

Выяснилось, что после диверсии на Крымском мосту перейдена некая грань и что рановато свидомые гуляки радовались своему временному триумфу.

С самого утра уже были заполнены все убежища и то, что подпадало под эту категорию – подземные стоянки, подвальные фирмы, переходы. Люди все прибывали и прибывали – с детьми, стариками, домашними животными. В метро, судя по роликам, выложенным в соцсетях, яблоку некуда было упасть.

Воздушная тревога звучала целый день, и целый день эти несчастные вынуждены были толкаться и задыхаться в подземке и других «схронах». Чтобы их развеселить и подбодрить, властная камарилья не придумала ничего другого, как заставить их петь гимн Украины и общаться с супермегазвездой хуторянского пошиба Натальей Могилевской, имеющей в эстрадной тусовке прозвище «Могилка». Метро полдня не работало, лишь к обеду включили движение по нескольким станциям.

Не работали и все супермаркеты, аптеки и другие подобные заведения. Здесь надо уточнить, что, согласно приказу местной военной администрации, их и раньше обязывали закрываться сразу по объявлении воздушной тревоги. Однако продавцы уже настолько привыкли к тому, что тревоги касаются не Киева, а других регионов, что почти перестали обращать на них внимание.

Во всяком случае, ряд торговых сетей – например, АТБ – сии ценные указания постоянно игнорировал и торговлю не прекращал. Но 10 октября все сети закрылись в одночасье. Видимо, «очко сыграло» не на шутку. Исчезли и веселые компашки со стульев у кафешек, равно как и сами стулья, как и лихие самокатчики, раскатывавшие прежде по тротуарам и пугавшие прохожих.

Правда, в отличие от супермаркетов, маленькие «гендэлыки» торговлю не прекращают никогда. Оно и понятно: если бы они обращали внимание на все сирены, звучащие в Киеве уже полгода, их бизнес бы давно накрылся медным тазом. А сегодня у них получился очень даже удачный денек: запаниковавшие горожане, несмотря на дикое удорожание (например, яйца за полмесяца вздорожали вдвое!) бросились скупать все подряд – гречку, макароны, соль, сахар, питьевую воду. Чтобы потом, сгибаясь в три погибели от тяжестей, поскорее утащить их в свои дома и больше не появляться на опустевших улицах.

Зато прибавилось патрульных топтунов-тероборонцев с автоматами. Часто на «пидпытку» (то бишь под градусом). На фоне прохожих, мрачно бегущих по своим делам, эти красномордые «захисныки» пытаются выглядеть неунывающими балагурами.

Попивая кофе в очереди у продуктового киоска, они нарочито громко смеются над обстрелами, обещают за все отомстить «бункерному деду» из Кремля и раздолбать «орков». А когда один из них, немолодой, почесывая немытые вихры, высказывает предположение, что, может, не надо было Крымский мост бомбить, мол, не буди лихо, пока оно тихо, его соратнички громко ржут, обзывают дурнем и в шутку обещают пристрелить. Потом регочут и уходят.

Очередь, скупающая все, что только может (прилавок очень быстро пустеет) слушает их без явного внимания. Лишь потом старик и старуха, стоявшие в ней, идя от киоска и волоча торбу с закупленной впрок картошкой, делятся впечатлениями об услышанном.

Он:

– Это их Зеля поганый – клоун бункерный дед! Это из-за него все, с его ср…ными америкосами!

Она (беспокойно оглядываясь):

– Тише, я тебя умоляю. Все ты правильно говоришь, только не кричи!

Старушка не зря опасается. У свидомых «патриотов» резко возросла бдительность. Вот одна из зарисовок на эту тему.

Возле все того же АТБ стоит мужчина средних лет и на русском языке возмущается, что магазин закрыт и нет никакого объявления о причинах его закрытия. Проходящий мимо парень в кепке с надписью «Смерть ворогам!» подозрительно вопрошает его:

– А вы шо, не знали, шо при воздушной тревоге у нас все магазины закрываются? Вы ваще хто такой – не из Кыйива?? А вы, панэ, часом не из ДРГ? А ну скажить : «паляныця»!

Незадачливый покупатель счел за лучшее ретироваться. И правильно сделал, ибо мог нажить себе немалые неприятности.

Панику у киевлян вызвало и отсутствие света во многих районах. Вечером они стояли полностью черные, лишь светящиеся фары изредка проезжавших машин прорезали темноту.

Электричества не было не только в Киеве, но и в области. Согласно официальным источникам, в результате утренних обстрелов была повреждена Киевская ТЭС, а также ТЭЦ -5 в Голосеевском и ТЭЦ-6 в Днепровском районах. Сильнейший удар, с разрушением масляного агрегата, пришелся по знаменитой Трипольской ТЭС, снабжавшей электричеством и Киев, и область. Теперь власти предупредили жителей близлежащих районов, что долгие веерные отключения станут для них обыденностью.

Но самое печальное, что пострадали люди. По тем же официальным сводкам, 5 человек погибло и 30 было ранено.

– Я поделюсь с вами тем, что наболело у меня на душе, – сказал корреспонденту «ПолитНавигатора» сторонник Русского мира, коренной киевлянин, врач Николай. – Я ненавижу Зеленского и хунту. Мне очень жаль, что в результате их политики гибнут мирные люди – и в Киеве, и в Донбассе, и на других территориях, где идет война. Я понимаю, что идет война, а на войне, как на войне. Но я вновь не могу понять, как не понимал в начале СВО, почему не был нанесен удар по пресловутым центрам принятия решений, например, по фашистскому логову на Банковой? Почему опять должны страдать мирные, а укрохунта – жировать? Ведь у них там, в этих центрах, комфорт и благополучие. И они вновь, на голубом глазу, все изобразят так, будто Россия виновата в терроризме.

Да, есть и такие мнения. Которые подтверждаются действиями хунты. В частности, один из властных пабликов опубликовал взорванную детскую площадку с ехидной надписью: «Это что, «центр принятия решений»?