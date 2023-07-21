Эхо зерновой сделки: Севморзаводу нашли дело государственной важности

Севморзавод возобновит строительство судов, и, в первую очередь, зерновозов.

Первые суда начнут закладывать следующей осенью, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев после посещения предприятия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня провел рабочую встречу с генеральным директором АО «ОСК» Алексеем Львовичем Рахмановым. Мы обсудили модернизацию и дальнейшую производственную загрузку Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе, осмотрели все производственные площадки предприятия. То, что я сегодня услышал и увидел, говорит о том, что в Севастополе мы начнем вновь строить корабли. Прежде всего зерновозы – балкеры от 40 до 60 тысяч тонн (по которым уже есть реальные проекты), а в перспективе может быть и больше. Потребность в них очень большая. Мощности у «ОСК» все есть, понимание – откуда возьмутся ресурсы на модернизацию и покупку необходимого оборудования, – это, в том числе, и средства Фонда развития промышленности», – сообщил Развожаев.

Он уточнил, что крупнотоннажное крупноблочное судостроение на настоящем этапе возможно за счет строительства универсальных сухогрузных судов смешанного река-море плавания. В рамках производственного цикла будут задействованы площадки «Северная» и «Южная», изготовление металлоконструкций планируется на базе площадки «Инкерман».

К этому директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан I ранга запаса Сергей Горбачёв добавляет – нужна политическая воля, серьезные государственные инвестиции и кадровый потенциал. Только в этом случае задумка будет реализована, а не растает облаком обещаний.

«Если это будет реализовано, то мы будем говорить не только о возрождении основного предприятия Севастополя, а на Севморзаводе работало до 18 тысяч человек против нынешних 500, но и знаковом вкладе в развитие промышленности Севастополя, потому что последние 9 лет серьёзных инвестиций в промышленную сферу у нас не было. Денег тратилось много, но на выходе того, чтобы можно было пощупать руками, не было. И ещё, все это так или иначе способствовало бы тому, что морское лицо Севастополя наполнилось бы здоровым румянцем, потому как за последние 30 лет оно стало дряблым и болезненным», – подчеркнул Горбачёв.

Сроки, обозначенные для закладки первых судов, выглядят вполне реальными, особенно с учетом достижений мирового кораблестроения, когда круизный лайнер на 10 тысяч человек выстраивается менее, чем за 3 года.

«К сожалению, уже несколько раз заявлялась о том, что Севморзавод будет модернизироваться. Назывались суммы, выделяемые на модернизацию, порядка 7 миллиардов рублей заявлялось. О всякого рода планах говорилось, но, к сожалению, по факту ничем это не закончилось. Поэтому хотелось бы те сроки, которые были обозначены, подкрепить соответствующей политической управленческой волей и выделением, насколько я понимаю, значительных сумм. Я не готов сказать сколько, но речь идет о миллиардах, если не о десятках миллиардов рублей. Потому что, к сожалению, кроме докового хозяйства – на Севморзаводе больше ничего нет. Все, что существовало и обеспечивало работой 18 тысяч человек, производственные цеха, все давным-давно приведено в нерабочее состояние, банально разграблено. Но если будет политическая воля, если управленческий потенциал будет в полный рост, и в короткий промежуток времени будут выделены финансовые средства, тогда можно сказку сделать былью», – считает эксперт.

Однако даже в этом случае, по словам Горбачёва, главной проблемой останутся кадры. Уже сейчас одно из судоремонтных предприятий Севастополя столкнулось с дефицитом специалистов – мощности предприятия растут, а на работу приходят только жители Крыма и Севастополя.

«То есть люди, которые в два раза увеличили население Севастополя за последние 9 лет, а это факт, которые приехали к нам с Донбасса, с юга Украины, с материковой части России, они в производственную отрасль не идут. То есть в данном случае возникает вопрос: а кто будет работать на Севморзаводе? Где столько местных взять, чтобы укомплектовать штаты, а я так думаю, что нужно несколько тысяч человек, и где брать такое количество судоремонтников? Я сомневаюсь, что из других регионов кто-то приедет, а за год подготовить кораблестроителя невозможно. Того, кто мог бы решать задачи качественно на современном уровне. Который мы сегодня видим в кораблестроении. Как вывод резюме? Поэтому радует то, что такие планы существуют, что они декларируются, и в общем то – в не очень большие сроки. Есть сомнения в том, что за короткое время все это можно реализовать без серьёзного финансирования и без подготовки кадров. Сегодня, к сожалению, это одно из слабых мест в нашей стране, и не только в судостроительной отрасли», – подытожил Горбачёв.