Экологи бьют тревогу из-за массового заражения корюшки в Петербурге и Ленобласти

Экологи все чаще фиксируют случаи заражения корюшки в Петербурге и Ленинградской области, при этом территория распространения заболевания рыбы расширяется. Есть данные о зараженной партии, выловленной в Финском заливе в районе Стрельны, а также инфицированной рыбе на рынке в Тосно.

Экологическая ситуация в Санкт-Петербурге продолжает ухудшаться, о чем свидетельствуют участившиеся случаи выявления зараженной корюшки как в Северной столице, так и за ее пределами. Комментируя ситуацию, главный специалист управления ветеринарии Ленинградской области Виталий Ждамиров рассказал, что в корюшке, выловленной в Финском заливе, были обнаружены личинки червей, причины появления которых в настоящее время не установлены.

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«Впервые мы регистрируем такое заболевание, впервые мы видим живые анизакидные личинки от червей семейства Anisakidae в рыбе корюшке», – уточнил специалист.

Также имеется информация о зараженной партии, выловленной в районе Стрельны, и инфицированной рыбе на рынке в Тосно. Об этом заявила начальник отдела организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, лабораторному мониторингу и ветеринарно-санитарной экспертизе управления ветеринарии Ленинградской области Ольга Кузьмина. В связи с потенциально опасной ситуацией эксперт рекомендует не покупать корюшку с рук у рыбаков и не приобретать ее в неустановленных местах.

Стоит отметить, что численность популяции корюшки в Северной столице стремительно сокращается по целому ряду причин. Среди них эксперты выделяют не только отсутствие деятельности, связанной с разведением этой рыбы, но и негативную экологическую ситуацию в регионе.

Так, эколог Юрий Шевчук ранее обращал внимание на обильное загрязнение рек и каналов, что особенно проявилось минувшей зимой, когда работники коммунальных служб вместо вывоза снега просто сбрасывали грязные снежные массы с химикатами и реагентами в воду в черте города. При этом количество подобного рода инцидентов увеличилось на фоне заявлений губернатора Александра Беглова о «реформировании системы уборки улиц», которая якобы исключает применение такой практики.

«Загрязнение, которое сбрасывается и очень мешает рыбе, это сказывается негативно. Не могу сказать, на сколько процентов именно из-за этого, но это, конечно, тоже оказало свое влияние, сыграло свою роль. Неслучайно, вообще, придуманы нормы, которые лучше бы исполнять. Эти нормы не с потолка взяты», – подчеркивает Шевчук.

По его мнению, такой подход к экологической политике может привести к полному исчезновению корюшки в ближайшие 15-20 лет. Как заявляет эксперт, вылавливаемая сейчас корюшка в Петербурге в ряде случаев действительно содержит паразитов, и принимать ее в пищу без предварительной длительной тепловой обработки не рекомендуется.

Обеспокоенность в связи с ситуацией выражала также ихтиолог Екатерина Воропаева, подтвердив, что на численность популяции рыбы в Санкт-Петербурге напрямую мог повлиять именно сброс загрязненного снега в реки. По словам специалиста, отдельные страны постепенно приходят к отказу от реагентов и химикатов, понимая, какой ущерб они наносят экологии.

«У нас говорят, что якобы все эти реагенты не такие уже ядовитые, как раньше. Что значит ядовитые или не ядовитые? Это соль плавильная, которая плавит этот снег. Соответственно, это все попадает в реки, в том числе в Неву», – подчеркнула Воропаева.

Напомним, в ближайшие выходные, 14-15 мая, в Санкт-Петербурге состоится традиционный фестиваль корюшки, который может оказаться омрачен выявляемыми случаями заражения «фирменной» петербургской рыбы. Как писали СМИ, массовый мор и последовавший за сокращением популяции рост цен на корюшку уже в ближайшем будущем может оставить петербуржцев без ежегодного праздника.