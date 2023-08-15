«Деградация ЕС не даст Молдове возможности пользоваться благами евроинтеграции» – экономист

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Евросоюз требует от Молдовы изменить законодательство, налоговую и бюджетную политику. Выполнение этих требований привело Кишинев к экономическим потерям. Они утратили часть своих рынков, прежде всего российский, что ухудшает общую экономическую ситуацию.

Об этом говорит заявил экономический аналитик, директор Института нового общества Василий Колташов.

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«Судя по тому, как ЕС себя ведет со странами Восточной Европы, с Украиной и ее зерном, европейцы заинтересованы получать от Молдовы дешевые ресурсы. Но ЕС не заинтересован, например, в молдавских винах. Нет спроса и на фрукты республики, потому что там продуктов такого рода и так достаточно», – цитирует слова экономиста телеграм-канал «Евразия.Эксперт».

По его оценке, Евросоюз может предоставить Молдове коридоры для транзита зерна через европейские порты, но так, чтобы вся продукция осталась в ЕС.

«Кишинев ждут непростые времена, тем более ЕС имеет склонность обрушивать на сельское хозяйство свои стандарты. Они настолько детализированы, что каждый помидорчик должен подходить под требования плотности, объема, формы. Угодить этим стандартам по силам только крупным производителям», – отмечает эксперт.

На основании этого Колташов прогнозирует массовое разорение молдавских фермеров и вообще любых иных мелких собственников земли, которые до фермеров не дотягивают.

«Ускоренная передача земельных участков в распоряжение западных компаний – такой план просматривается для сельского хозяйства», – констатирует специалист.

При этом в самом ЕС развиваются процессы, которые, по его мнению, правильнее было бы называть процессом экономической деградации.

«Мы наблюдаем уничтожение или сокращение среднего класса во многих странах Евросоюза и особенно еврозоны. Эта экономическая деградация не оставляет возможности для Молдовы воспользоваться рынком ЕС так, чтобы экономика начала быстро расти, а уровень жизни повышался», – резюмирует эксперт.