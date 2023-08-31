Экономическая гибель Франции началась – эксперт

Владимир Гладков .  
31.08.2023 21:20
  (Мск) , Москва
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Африка, Беспорядки, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Франция, Экономика коллапса


Лишившись контроля над Африкой, Франция сразу же потеряет свой основной источник дохода и превратится в нищую страну.

Об этом на канале «News Front» заявил политолог Павел Шипилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лишившись контроля над Африкой, Франция сразу же потеряет свой основной источник дохода и превратится...

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В студии попросили прокомментировать государственный переворот в Габоне.

«Колонии взбунтовались, я бы это так назвал. Совершенно понятно, что на Габоне это всё не остановится. Я думаю, эти выступления, свержения и перевороты – только начались.

Вообще, в чём, собственно, заковыка в этих африканских государствах? Когда-то Франция, которая и владела этими колониями, пообещала им жизнь как во Франции: «Делайте, что мы вам скажем, и будете жить хорошо и богато», – сказал Шипилин.

Он подчеркнул, что лишившись источников дохода в африканских государствах, Франция сразу же превратится в нищую страну.

«Для этого они придумали Франсафрику, за которой банк Франции сразу же начал присматривать. Подоплёка это всего – деньги. По некоторым оценкам, если у Франции отобрать Африку, то её экономика с пятого-шестого места сразу откатится на двадцатые. То есть, благополучие Франции зависит от Африки.

Если у Франции не будет Африки, то она окажется на уровне Румынии и каких-то таких стран, чего французам очень бы не хотелось. Всё богатство Франции – там, в Африке. И за своё богатство они, конечно, будут драться», – резюмировал политолог.

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