Экономически отсталая Украина продолжает ставить мировые антирекорды

30.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина стремительно опускается в своем развитии, перевалив уже за 120-е место в мире по уровню ВВП. В стране более половины трудоспособного населения сидят без работы, а промышленность, сельское хозяйство и машиностроение демонстрируют колоссальный спад.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат Александр Колтунович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сегодня 122-е место по уровню ВВП на душу населения. Мы абсолютно экономически, технологически отсталая страна, и социально отсталая страна. Вы посмотрите, какие мы имеем параметры – у нас абсолютный антирекорд по задолженности по выплате заработной платы. Мы на 1 сентября имеем три миллиарда 421 миллион гривен, такого не было никогда в истории Украины.

Так же уровень занятости населения имеем за аналогичный период 49%. Представьте себе, меньше половины граждан Украины в возрасте от 15 лет и больше заняты в национальной экономике. Все остальные не заняты, а это означает, что они безработные. А почему у нас такой низкий уровень занятости? Да потому, что сельское хозяйство просело, промышленность просела, машиностроение просело. Предложенная правительством политика из нас делает не экономического монстра, а отсталую страну, которая накапливает долги», – заявил Колтунович.