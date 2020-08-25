Экономические показатели Украины продолжают стремительно ухудшаться

25.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Экономические показатели Украины с начала этого года демонстрируют очередное катастрофическое падение.

Об этом, выступая с трибуны Верховной рады заявил депутат Александр Колтунович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, с начала года ВВП Украины упал более чем на 11%, а номинальный рост минимальных зарплат, запланированный Верховной радой, не покрывает роста цен.

«Мы смотрим сегодня, какие есть экономические предусловия для роста минимальных фиксированных доходов. А они на самом деле, к сожалению, плачевные. Мы видим падение ВВП на 11,4% – это за первое полугодие и во втором квартале. Мы видим падение промышленного производства более чем на 8%. Падение экспорта более чем на 6%, падение сельскохозяйственного производства почти на 12%.

И так далее, и так далее – рост государственного долга, поднятие тарифов и другие вещи. Нет экономических предусловий для роста сегодня зарплаты. А это означает, что без экономических социальные реформы превращаются в анти-социальные… Что такое сегодня рост на 277 гривен? Номинальная зарплата, номинальная, в пять тысяч – это означает, что реально будет чуть больше четырех тысяч гривен. Этого чрезвычайно мало, это не решает вопроса бедности в стране», – заявил Колтунович.