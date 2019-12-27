«Экономическое чудо» Зеленского: Долги шахтёров растут как снежный холм

27.12.2019, Киев, Игорь Петров

Власти Украины выделили 300 миллионов гривен на погашение долгов шахтерам, работающим на подконтрольных Киеву территориях. Однако этих денег хватит лишь на частичное покрытие задолженности – более того, она продолжает расти.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, депутат Верховной рады от партии Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В пятницу было перечислено через казначейские счета 322 млн 500 тыс грн на частичное погашение задолженности по зарплате горнякам. На тот момент задолженность составляла 1 млрд 722 млн грн.

Но уже на 1 января следующего года, через несколько дней, задолженность снова вырастет на 500 млн. К 750 млн. (нынешней задолженности) добавим еще 500 млн, и мы получаем 1 млрд 250 млн.

На 1 февраля мы получим где-то 1 млрд 600 млн задолженности по зарплате, возможно, больше. И что дальше?

Я интересовался, какая ситуация на «Львовугле». Участникам АТО еще не выплатили предусмотренные им деньги, и больничные всем работникам коллектива на сумму 50 млн, начиная с августа. Пять месяцев еще ни копейки не заплатили!

Виноваты не руководители, а те, кто не рассчитался за отгруженный уголь, те, кто получил дешевую энергию от ТЭС «Центрэнерго», – сказал Волынец.

Владимир Зеленский вскоре после своего избрания на пост президента обещал, что с осени на Украине начнется невиданный экономический рост и призывал иностранных инвесторов вкладывать деньги в экономику республики.