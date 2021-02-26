«Экономика делает свое дело». Доллар теряет значение для России

26.02.2021, Москва, Олег Кравцов

России не стоит искусственно сокращать долю доллара в своей экономике, поскольку это приведет к необоснованному росту курса американской валюты.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает российский экономист Игорь Николаев, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Роль доллара и так сокращается. В странах растет доля расчетов в национальных валютах. Набирает свой вес, прежде всего, китайский юань. Если мы будем искусственно сокращать долю доллара, это приведет к необоснованному росту курса «американца». Мы получим серьезную проблему: явно завышенный курс доллара. Валюта — плоть от плоти экономики страны и не надо эту связь искусственно прерывать. Это чревато нарастанием разного рода диспропорций, а от от диспропорций в экономике происходят все беды», – заявил эксперт в интервью «Московскому комсомольцу».

Он также прокомментировал решение Минфина РФ пересмотреть структуру Фонда национального благосостояния и взамен доллара и евро частично закупить китайский юань и японскую йену.

«Экономика делает свое дело, политикам даже не нужно вмешиваться. Благодаря экономике зависимость от доллара и так становится меньше, и это нормальный объективный процесс. Доля становится меньше не столько потому, что доллар слабеет, а потому, что юань укрепляется. Это правильно, что мы вкладываемся в юань, ведь Китай является основным торговым партнером России.

В йены нет необходимости перекладываться, кроме как для диверсификации валютного портфеля, но и это верный шаг: йены и юани тоже считаются международными резервными валютами», – подчеркнул Николаев.