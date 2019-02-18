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18.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, Политика, Сюжет дня, Украина, Экономика
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Экономика ЕС столкнулась с серьезными проблемами

Очень низкий рост европейской экономики заставляет народы стран, входящих в ЕС, сомневаться в целесообразности существования данной организации.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние годы Евросоюз экономически сильно затормозил. Уже примерно седьмой год европейская экономика не может превысить даже символических двух процентов. Два процента – это даже не рост экономики, потому что идёт поток мигрантов, растёт население Европейского Союза, и это нивелируется», – отметил Кожара.

При этом он подчеркнул, что помимо низкого роста, европейская экономика не является передовой в мире.

«Европейская экономика, которая менее либеральная, чем американская, которая требует согласованности между всеми странами-членами, проигрывает и американской экономике, и экономикам Тихоокеанского региона. И поэтому сами граждане Европейского союза становятся неуверенными в правильности европейского проекта», – резюмировал экс-глава МИД Украины.

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