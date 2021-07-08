Экономика хоронит мову и гривну: Русское – это успех

08.07.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Многие украинские артисты и блогеры работают в основном на русскоязычную аудиторию, потому что «мова» сильно сокращает потенциальный рынок и не позволяет заработать в условиях маленькой аудитории.

Об этом в интервью скандально известному телеведущему-русофобу Остапу Дроздову заявил председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский язык внутри Украины принципиально не влияет на монетизацию, но влияет за границей, потому что, используя украинский язык, ты ограничиваешь свой продукт внутренним украинским рынком. Соответственно ты лишаешь себя не просто рынка РФ, но всего постсоветского пространства, Израиля, русскоязычного телевидения Северной Америки и русскоговорящего YouTube, который лучше магнетизирует русскоязычный, чем украиноязычный сегмент», – сказал Ильенко.

Чиновник отметил, что даже популярные украинские блогеры также стараются работать больше на русскоязычный сегмент.

«Но, кроме языка, есть много других изменений. Для выхода на те рынки, ты должен не только выбрать русский язык, а перейти в их контент. Посмотрите на русскоязычных украинских блогеров, даже не политических, а, к примеру, про мотоциклы. Есть популярный украинский YouTube-канал про мотоциклы, и когда они там что-то рассказывают, или рекламируют, они говорят цены в рублях, потому что их основная аудитория там. Они по минимуму воспоминают какие-то украинские вещи, которые могут кого-то там раздражать», – резюмировал Ильенко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что нежелание украинцев говорить на украинском языке можно объяснить только неуважением к «мове» и «истории» своей страны.