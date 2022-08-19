Экономика не позволит нам долго продержаться против РФ – Золотарёв

19.08.2022  21:57 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

На Западе по-прежнему не верят, что в противостоянии с Россией Украина может продержаться ещё несколько месяцев.

Об этом в эфире YouTube-канала «Знай 24» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе по-прежнему не верят, что в противостоянии с Россией Украина может продержаться ещё...

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Модератор канала спросила, что должно случиться, чтобы Запад и США наконец определились, ставят ли они на Украину в полной мере в данном конфликте.

«Должна измениться политическая позиция, поскольку разница между декларациями и действиями довольно существенна. Да, после 24-го февраля мы стали получать гораздо больше ударных систем артиллерии. До этого, невзирая на то, что нас предупреждали, о нападении знали, но мы получали ровным счётом то, что в лучшем случае годится для партизанской войны где-нибудь в Карпатских горах или лесах Полесья.

В нас не верили, возможно, по-прежнему не верят в способность продержаться куда более длительное время, нежели несколько месяцев. Поскольку основная наша проблема – это экономика. Поскольку любая война подпирается экономикой, деньгами. С той ситуацией, которую мы сейчас имеем, с тем, что у нас 250 миллиардная дыра в бюджете, мы видим и  по курсу доллара, и по растущим ценам. А армию надо содержать, почти миллион людей под ружьём – это нужны деньги. А доходы бюджета – это, увы, это одна треть от тех потребностей, которые приходится сегодня замещать», – заявил Золотарёв.

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