Экономика открыла второй фронт против Лукашенко

27.08.2020, Минск, Артем Агафонов

Вчера торги на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксировали рекордное падение белорусского рубля. Курс доллара зафиксировался на уровне 2,6483 белорусского рубля. Евро и российский рубль тоже обновили абсолютные рекорды. Для сравнения, в день выборов 9 августа доллар стоил на 20 копеек дешевле. В банках, если очень повезет, доллар можно купить по 2,70 – 2,75 рубля, а интернет-магазины пересчитывают цены на товар, порой закладывая туда все 3 рубля за доллар. Темпы девальвации ускоряются и конца ей пока не видно.

Но девальвация – лишь верхушка айсберга и следствие плачевного состояния банковской системы и экономики в целом. В банковской системе сейчас все настолько плохо, что Нацбанк приостановил до середины сентября выдачу кредитов овернайт, сделав выбор между запуском печатного станка и устойчивостью банков не в пользу последних. Ставки по межбанковским кредитам со дня выборов выросли в 3 раза с 4 до 12 процентов, отдельные сделки заключаются даже под 18%. Также растут ставки по депозитам. По сути, банки Белоруссии, лишенные господдержки, взяли на вооружение опыт финансовых пирамид – привлекают вкладчиков завышенными процентами для того, чтобы расплатиться с вкладчиками, которые свои деньги забирают. Если так будет продолжаться дальше – серия банковских банкротств станет неизбежной.

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Доверие к государству и его финансовой системе в Белоруссии на крайне низком уровне. Вчера третий раз подряд провалилась попытка размещения гособлигаций на бирже. Не нашлось ни одного желающего купить их.

Пропаганда уже начинает перекладывать вину с больной головы на здоровую, обвиняя во всем забастовщиков и протестующих, распространяющих призывы не платить налоги и забирать деньги из госбанков. Однако экономический эффект от забастовки невелик и еще не мог себя проявить, а обваливающийся на глазах курс белорусского рубля стимулирует к закрытию вкладов куда эффективнее любых телеграмм-каналов.

Проблемы в экономике начались задолго до выборов. Первые серьезные потрясения начались после отказа покупать российскую нефть. В марте уже была первая волна паники на валютном рынке прошла в марте, но тогда ее удалось сбить и в итоге белорусский рубль девальвировался примерно на 10 процентов.

Банковскую систему всерьез затрясло после разгрома «Белгазпромбанка» и распоряжения для госпредприятий переносить счета из банков с иностранным (в первую очередь – российским) капиталом в государственные банки. Депозиты граждане массово понесли из банков тоже в июне-июле, когда стало ясно, что добром выборы не кончатся.

После выборов и того ужаса, что был после них, падение только ускорилось. И виноваты в нем тоже не митинги и забастовки. Они, как и падение экономики – следствие грязных и непрозрачных выборов и чрезмерного насилия со стороны силовиков. Помощник Лукашенко Валерий Бельский оценил ущерб от протестов в полмиллиарда долларов. В эту цифру он включил потерю создаваемой годами системы зарубежного кредитования, снижение инвестиционной привлекательности страны. Но никакие протесты не могут привести к такому результату.

Экономика Белоруссии в этом году основной ущерб понесла по причине разрушительных действий ее руководства. Вчера министр финансов озвучил прогноз по исполнению республиканского бюджета на 2020 год. По словам чиновника, его дефицит может составить порядка 5 миллиардов рублей – цифра для Белоруссии очень серьезная. Назвал он и две главные причины, по которым сложилась такая ситуация – авантюра с альтернативной нефтью и коронавирус. И если коронавирус – проблема общая, то за убытки от нефтяной авантюры белорусам следует «благодарить» лично Лукашенко, втянувшего страну в крайне невыгодный нефтяной конфликт с Россией.

Лукашенко попал в идеальный шторм. Экономический кризис, который он сам же запустил, входит в острую фазу в тот самый момент, когда острая фаза политического кризиса уже идет. И граждане Белоруссии, наблюдая изменения цен и валютных курсов и чувствуя на своей шкуре остальные «прелести» кризиса, симпатией к бессменному президенту точно не проникнутся. К традиционным ежедневным митингам оппозиции скоро могут добавиться и экзотические для Белоруссии «марши пустых кастрюль».