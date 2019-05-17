Экономика Порошенко отстала на 35 лет от экономики Януковича

17.05.2019, Киев, Максим Карпенко

За пять лет противостояния с Россией Украина потеряла порядка 80-ти миллиардов долларов.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной Рады Вадим Новинский, бизнес-партнер бывшего донбасского олигарха Рината Ахметова, с которым они вместе отказались в 2014 году поддержать Русскую весну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, при нынешнем росте ВВП для того, чтобы украинская экономика вернулась к показателям хотя бы 2013-го года, необходимо 35 лет.

«Для того, чтобы был рост ВВП реальный и вернуться хотя бы к тому, что было в 2013-м году теми темпами, о которых нам рассказывает нынешнее правительство, должно пройти 35 лет. К тому, что было в 13-м году. Для того, чтобы обеспечить реальный, быстрый рост экономики, необходимо будет восстанавливать торгово-экономические отношения с Россией и с нашими традиционными рынками сбыта. Потому что мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию порядка 75-80 миллиардов долларов.

Можете себе представить эту цифру? 75-80 миллиардов долларов. Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят. Потеряна сотня тысяч рабочих мест в результате действий этой власти во главе с Петром Алексеевичем Порошенко», – заявил Новинский.

«Необходимо отменять блокаду Донбасса, это должен быть один из первых шагов, приоритетных шагов президента Зеленского, если он настроен на то, чтобы возобновить мир в стране, объединить общество, обеспечить рост ВВП, необходимо отменять блокаду Донбасса. Это преступная блокада, которая была установлена аферистами от политики и наперсточниками от политики, и узаконена президентом Порошенко», – заявил олигарх.

Он также подчеркнул, что Украине придется идти на компромиссы в отношениях с РФ:

«Рано или поздно мы все равно придем к тому, что нужно будет договориться с Россией. Это наш сосед и от этого никуда не деться. На протяжении веков он будет нашим соседом. Жить с соседом нужно в нормальных отношениях – только плохой хозяин живет с соседом в ссоре постоянной. Хороший хозяин с соседом дружит. Но это касается и России тоже. Нужно будет договариваться, искать компромисс в наших взаимоотношениях».