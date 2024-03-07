«Экономика РФ растёт – это не то, чего мы хотели» – эксперт из США

Несмотря на санкции и два года активных боевых действий, российская экономика продолжает расти.

Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Но сейчас, спустя два года войны, в России действует отлаженная система. Их экономика растёт. Некоторые люди говорят, что это из-за военного аспекта.

Предполагалось, что мы задушим их экономику насмерть. А их экономика всё растёт и растёт. И прямо сейчас, даже с точки зрения торговли, это не является негативным фактором. Даже если убрать военный аспект, гражданский потенциал растёт», – сказал американский эксперт.