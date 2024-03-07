«Экономика РФ растёт – это не то, чего мы хотели» – эксперт из США

Константин Серпилин.  
07.03.2024 16:41
  (Мск) , Нью-Йорк
Просмотров: 556
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Украина, Экономика


Несмотря на санкции и два года активных боевых действий, российская экономика продолжает расти.

Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на санкции и два года активных боевых действий, российская экономика продолжает расти. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Но сейчас, спустя два года войны, в России действует отлаженная система. Их экономика растёт. Некоторые люди говорят, что это из-за военного аспекта.

Предполагалось, что мы задушим их экономику насмерть. А их экономика всё растёт и растёт. И прямо сейчас, даже с точки зрения торговли, это не является негативным фактором. Даже если убрать военный аспект, гражданский потенциал растёт», – сказал американский эксперт.

«Российская экономика здорова. Это не то, чего мы хотели. Мы хотели, чтобы российская экономика была слабой, зависимой от Запада, чтобы мы могли прийти, и «спасти положение», как раньше», – добавил Риттер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть