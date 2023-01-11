«Экономика России в декабре перестанет существовать»: Путин поблагодарил Мишустина за срыв плана Запада

Негативные прогнозы Запада для экономики России не оправдались.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на совещании с членами правительства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего, гражданам России, их собранности, всей нашей собранности, готовности к вызовам, готовности к работе в сложных условиях. Но не в последнюю очередь это и результат работы правительства», – сказал Путин.

По его словам дополнительные доходы бюджета России составили 200 миллиардов рублей. При этом они не связаны с экспортом нефти и газа.

«Это даёт нам возможность решать все задачи, которые мы ставим по развитию и по тем вопросам, которые являются текущими, но очень серьёзными и важными. Нам нужно, безусловно, в ближайшее время абсолютно добиться решения вопросов, связанных с суверенным – именно с суверенным, независимым развитием вопреки любому внешнему давлению и угрозам», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что безопасность страны надежно обеспечена.

Экономист Никита Кричевский подтверждает верность выводов президента.

«Добавлю, что инфляция по итогам года осталась в пределах 12% с небольшим (предрекали 60-70%), ВВП предварительно снизился на 2,8-2,9% (пророчили 10-12% более), а промышленность, опять же по предварительным данным, просела всего на чуть более 1%. Я уже не говорю о том, что «противники» заявляли, что к декабрю «российская экономика перестанет существовать».

Произошла переориентация российских экспортных потоков на Восток, только в Индию экспорт за год вырос более чем на 430%. Что до Европы, то в прошлом году в каждом месяце поставки российской нефти денежно были выше, чем в 2021-м.

Таких результатов удалось достичь только вследствие слаженной работы правительства во главе с Михаилом Мишутиным. Настолько слаженной, что даже самые отъявленные оппоненты на Западе отмечают, что команде Мишустина сейчас любая задача по плечу», – написал Кричевский в своем ТГ-канале.