Экономика Украины не выдержит испытание коронавирусом

08.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Продление ограничительных мер, связанных с коронавирусной пандемией, обанкротит три четверти украинских предпринимателей, уничтожит последний жизнеспособный бизнес в стране и утопит экономику Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Украинскую экономику ожидает глубокое падение. Такое предположение было опубликовано в заявлении Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Некомпетентные и во многом преступные действия Зеленского и его «слуг» привели к тому, что экономика оказалась не готова к удару, который нанесла эпидемия коронавируса», – заявил Муратов.

При этом, по его словам, судорожные действия властей, больше похожие на агонию умирающего, с одной стороны, не обеспечивают необходимых мер по борьбе с распространением инфекции, а с другой – уничтожают последний жизнеспособный бизнес в стране.

«Это становится понятным по результатам опроса, проведенного Союзом украинских предпринимателей, который показал, что только половина предприятий выдержит месяц карантина. Если ограничительные меры продлятся два-три месяца, обанкротятся три четверти предпринимателей. Уже сейчас бизнес ощущает значительные потери доходов и вынужден массово сокращать работников.

Добавим к этому несколько миллионов заробитчан, которые потеряли свои доходы за рубежом и вынуждены были вернуться на Украину, и становится понятным, что в такой ситуации критическое падение уровня жизни неизбежно, причем вина за это целиком и полностью лежит на президенте Зеленском и постмайданных властях», – добавил общественник.

«Разрыв экономических связей, складывавшихся годами, и потеря соответствующих рынков, преступное разбазаривание и разграбление стратегических ресурсов и активов в угоду ненасытным олигархам и западным бенефициарам, принятие губительных для будущего страны законов для того, чтобы получать кредиты, которые тут же идут на погашение долгов по предыдущим кредитам – вот к чему привел «европейский выбор» Украины. Война и разруха, бедность и смерть особенно контрастно смотрятся на фоне стремительно богатеющей «новой элиты», сдавшей страну западным колонизаторам в угоду собственным эгоистичным интересам.

Остается надеяться, что сложившаяся ситуация отрезвляюще подействует на украинское общество, и оно еще успеет свернуть с губительного пути в пропасть», – заключил Муратов.