Экономика Украины рухнет больше, чем предполагалось

20.06.2020, Киев, Игорь Петров

Украине могла извлечь выгоду из пандемии коронавируса, но не сделала этого, и экономика республики упадет сильнее, чем это прогнозируют правительство и МВФ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-заместитель председателя правления НБУ Александр Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы оценивал вклад коронавируса в падение украинской экономики на уровне нуля процентов. Мы могли бы быть бенефициарами этой болезни, как это цинично ни выглядит. Сильно упали спрос и цены на энергоресурсы, и наш импорт упал примерно на 15%, это большая сумма. А наш экспорт упал на 5% . То есть, мы могли бы иметь примерно 5% к ВВП, даже если бы работали в ноль.

К сожалению, мы не воспользовались этим и прибавили разрушительные моменты в нашу экономику. Поэтому мой прогноз падения ВВП в этом году, к сожалению, намного хуже, чем у МВФ, который говорит про 8%. Правительство говорит уже про 4,8%, и такой огромный разрыв является признаком непрофессиональности.

Я оцениваю падение ВВП со второго квартала в 15% ВВП.

Плюс 25% рабочих мест у нас будет уничтожено в этом году. Это огромная цифра, и это никак не совпадает с числом безработных, которые регистрируются в центре занятости – мизерные выплаты не оправдывают регистрацию.

Это нонсенс – в США за два месяца зарегистрировалось почти 30 миллионов, а у нас – 30 тысяч. При этом численность населения в США где-то в семь раз больше, чем в Украине, а тут разрыв в сто раз, это значит, что у нас неадекватная статистика, и центры занятости, по сути, не работают – в США ты зарегистрировался и получаешь помощь, у нас – нет», – сказал Александр Савченко.