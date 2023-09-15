Экономика в ЕС рухнет, и тогда там захотят мира на Украине – Виктор Орбан

Владимир Букарский.  
15.09.2023 19:19
  (Мск) , Кишинёв
Просмотров: 177
 
Венгрия, Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Украина


Ухудшение экономической ситуации станет решающим элементом, который заставит правительства государств-членов Евросоюза «присоединиться к лагерю мира» и быстро положить конец войне на Украине.

Об этом со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщает венгерское информационное агентство MTI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ухудшение экономической ситуации станет решающим элементом, который заставит правительства государств-членов Евросоюза «присоединиться к лагерю...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Украина не смогла бы вести эту войну, если бы мы не дали ей оружие и много денег. С начала войны мы предоставили Украине около 180 миллиардов форинтов (468 миллионов евро) из фондов ЕС, а взамен мы не приблизились ни на шаг к миру. На самом деле мы как будто ещё дальше от этого», — заявил Орбан в эфире венгерского общественного радио.

«Решающие средства находятся в руках американцев», – добавил глава венгерской исполнительной власти.

В конце августа 2023 года премьер-министр Венгрии предупредил об опасности третьей мировой войны и призвал к скорейшему установлению мира на Украине. В интервью, данном американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону и опубликованном на его странице на платформе X (ранее Twitter), глава правительства Будапешта высказался за соглашение с Россией о новой архитектуре безопасности, «чтобы обеспечить Украине безопасность и суверенитет, но не вступление в НАТО».

«Мы живём в очень опасное время. В дверь может постучать третья мировая война. Нам нужно быть очень, очень осторожными. Если какая-либо европейская страна отправит войска на поле боя, это будет означать прямую войну между Западом и Россией. И мы немедленно оказались бы в Третьей мировой войне. Поэтому сейчас очень опасный момент», – подчеркнул тогда Орбан.

Он также предупредил, что вступление Украины в НАТО немедленно приведёт к глобальному конфликту, поскольку будет означать, что Североатлантический альянс находится в состоянии войны с Россией.

«Если бы мы сделали то, о чем просит украинский президент, мы оказались бы в Третьей мировой войне», — заявил Виктор Орбан в интервью венгерскому общественному радио в июле.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть