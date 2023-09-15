Экономика в ЕС рухнет, и тогда там захотят мира на Украине – Виктор Орбан

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Ухудшение экономической ситуации станет решающим элементом, который заставит правительства государств-членов Евросоюза «присоединиться к лагерю мира» и быстро положить конец войне на Украине.

Об этом со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщает венгерское информационное агентство MTI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина не смогла бы вести эту войну, если бы мы не дали ей оружие и много денег. С начала войны мы предоставили Украине около 180 миллиардов форинтов (468 миллионов евро) из фондов ЕС, а взамен мы не приблизились ни на шаг к миру. На самом деле мы как будто ещё дальше от этого», — заявил Орбан в эфире венгерского общественного радио.

«Решающие средства находятся в руках американцев», – добавил глава венгерской исполнительной власти.

В конце августа 2023 года премьер-министр Венгрии предупредил об опасности третьей мировой войны и призвал к скорейшему установлению мира на Украине. В интервью, данном американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону и опубликованном на его странице на платформе X (ранее Twitter), глава правительства Будапешта высказался за соглашение с Россией о новой архитектуре безопасности, «чтобы обеспечить Украине безопасность и суверенитет, но не вступление в НАТО».

«Мы живём в очень опасное время. В дверь может постучать третья мировая война. Нам нужно быть очень, очень осторожными. Если какая-либо европейская страна отправит войска на поле боя, это будет означать прямую войну между Западом и Россией. И мы немедленно оказались бы в Третьей мировой войне. Поэтому сейчас очень опасный момент», – подчеркнул тогда Орбан.

Он также предупредил, что вступление Украины в НАТО немедленно приведёт к глобальному конфликту, поскольку будет означать, что Североатлантический альянс находится в состоянии войны с Россией.

«Если бы мы сделали то, о чем просит украинский президент, мы оказались бы в Третьей мировой войне», — заявил Виктор Орбан в интервью венгерскому общественному радио в июле.