Экономика в клочья: За полтора года долги за коммуналку подпрыгнули почти вдвое

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За полтора года долги по коммунальным услугам на Украине подскочили почти в два раза и составили порядка 140 миллиардов гривен.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Долги по коммунальным платежам не публикуются полтора года. Но, по моим личном расчётам, на первое апреля составляют около 140 миллиардов гривен. Хотя на первое января 2022 года долги по коммуналке были 81,3 миллиарда гривен. Долги очень большие», – сказал Попенко.

Он признал, что с подсчетами творится бардак – например, счета начисляются даже бывшим жителям Мариуполя, хотя город уже давно потерян Украиной.

«И тут же – угрозы отключения и подачи в суд за неуплату вовремя. Действительно, угрозы идут. Это абсолютно неправильный подход, нужно работать с людьми, доказывать качеством. А когда у меня в сети прыгает электроэнергия от 180 до 260… В Украине потребитель коммунальных услуг – это тот, кого будут обдирать любым способом. И законы, которые у нас есть за последние 8-9 лет, прописаны сугубо под монополистов. И пока особого изменения я не вижу, да и желания у депутатов что-то менять я тоже не вижу», – резюмировал эксперт.