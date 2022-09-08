Экономике от системы образования нужны готовые профессионалы, а не выпускники – замминистра

Больше половины выпускников российских школ после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. В условиях промышленного переориентирования на внутреннее производство, вчерашние школьники должны получать навыки профессии непосредственно на предприятиях, чтобы не ждать внедрения новых стандартов в образовании.

Об этом на пленарной сессии «Антикризисные ориентиры: где брать кадры для импортозамещения и технологического прорыва?» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заявил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим взрывной рост интереса к системе среднего профессионального образования, – отметил он. – В 2020 году 60% выпускников школ после 9 класса пошли в техникум, ещё значительная часть в техникум пошла после 11 класса. Это вызовы с точки зрения того, что система должна соответствовать по качеству подготовки реальному сектору экономики».

Помимо модернизации учебных классов и материальной базы системы средне-профессионального образования, необходимо внедрение новых стандартов и программ обучения. Но бюрократическая процедура такова, что пока они будут утверждены Минпросвещения – либо устаревают, либо отпадает потребность в таких специалистах.

«Профориентация в школе важна, – считает замминистра. – Стартовал важный проект по инженерным классам, чтобы выпускники школ уже были готовы стать студентами для направлений авиастроения, кораблестроения. Чем раньше начинаем, тем лучше получается. Не говоря уже о таких вещах, как классы «Роскосмоса» или «Росатома», которые тоже уже есть. Важно понимать тенденции. Тенденция по развитию системы СПО – это запрос на конкретную профессию. Сначала ребята получают конкретную живую профессию, а потом, если дозревают, идут получать высшее образование. Задача государства в том, чтобы ребята получали ту профессию, которая конкретно нужна производству и производителям».

Зачастую, по словам замминистра, школьники выбирают будущую профессию неосознанно, поступая туда, где меньше набор или куда поступают друзья. Это приводит к тому, что государство вкладывает средства в обучение специалиста, который не будет работать по профессии. Поэтому наряду с качественным базовым набором знаний и комплексом предметов, которые позволят ориентироваться в жизни и не раз поменять свою профессию, в школе необходимо проводить профориентирование, чтобы будущий выпускник делал свой выбор осознанно.

Еще лучше, когда он видит реальную перспективу применения полученной специальности. Как рассказал исполняющий обязанности ректора ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) Борис Коробец, несколько лет вуз не мог набрать студентов по программе подготовки «биотехнология». И только в этом году все контрольные цифры набора были выполнены благодаря сотрудничеству с группой компаний по производству пищевых добавок.

«Определили индустриального партнёра, который дал заказ на людей и на компетенции, – отметил руководитель вуза. – Не все выпускники пойдут работать туда, но ребята, которые выбрали это направление, точно знают свою область, где они будут работать. В итоге закрыли набор с очень хорошим баллом по этому направлению. Ребята поняли, зачем они пойдут в университет, чему они там научатся, и что они будут делать после этого. Защищая программу развития университета, я доказывал, что у каждой кафедры обязательно должен быть индустриальный партнёр. Мы сейчас двигаемся в этом направлении, каждая кафедра должна иметь чёткий и понятный заказ со стороны работодателя. Никакие наши консервативные привычки и рассказы о том, что есть обязательная и необязательная дисциплина, его не волнуют. Нам не только с точки зрения университета, но с точки зрения регуляторики нужно менять программу, чтобы подталкивать университет более гибче работать с работодателями».