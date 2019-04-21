Экономики в Украине нет: Почему Порошенко легко отдал пост Зеленскому

21.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Пётр Порошенко легко отдаст пост президента Владимиру Зеленскому, так как в ближайшее время Украине предстоит пережить крайне трудные времена.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-замминистра Украины по чрезвычайным ситуациям Владислав Теличко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я говорил, что никаких столкновений или обострений во время и после дебатов не будет. Будет абсолютно понятный итог выборов, без всякого обострения, потому что всё делается по абсолютно понятному, утверждённому за океаном сценарию.

Точно так же можно сказать, что ничего не будет зависеть от Зеленского. Все вопросы будут решаться, как в стране, которая сегодня не имеет ни политического, ни экономического суверенитета», – отметил выступающий.

По мнению Теличко, Порошенко легко отдаст становящийся опасным пост президента другому человеку и займёт более выгодную позицию лидера оппозиции.

«Я перед выходом сюда зашёл на сайт Министерства финансов Украины, вот показатели: на момент госпереворота (в 2014 году – прим. ред.) совокупный государственный долг – 580 миллиардов гривен, на сегодня – 2,5 триллиона. Страна давно в дефолте и живёт за счёт перекредитования.

А если, к тому же, будут перекрыты нефть и уголь? Если дальше посмотреть – в конце года встанет вопрос газа, запуска газопроводов, и теряется транзит.

Экономики в Украине нет. И есть только политическая воля из-за океана поддерживать, с помощью международных финансовых инструментов, хоть какую-то жизнь.

И Порошенко легко отдаст сейчас власть. Он прекрасно понимает, какие вызовы и катастрофы в ближайшие полгода ожидают руководителя государства. Особенно когда пойдут работать газопроводы «Северный поток-2» и тот, который в Сибири.

У него сейчас цель – это пройти кастинг на лидера оппозиции, чтобы получить, по демократическим американским стандартам, хоть какую-то неприкосновенность. С другой стороны, занять очень выгодную для Украины позицию лидера оппозиции и продолжить свою политическую карьеру», – резюмировал эксперт.