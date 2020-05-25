25.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Кризис, Общество, Политика, Польша, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Экономику Украины спасёт только уход в тень и массовое бегство гастарбайтеров в Польшу – эксперт


Только уход производства и бизнеса в тень, а также массовый исход гастарбайтеров в Польшу могут удержать на плаву экономику Украины.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экономический эксперт Александр Охрименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, как только коронавирусные ограничения будут сняты и откроются международные границы, украинские «заробитчане» поедут, прежде всего, в Польшу.

«Единственное спасение украинцев сейчас – поехать на заработки заграницу – есть такая надежда, и я надеюсь, заграницу откроют и очень много украинцев поедут на заработки. Это действительно спасение… Довольно большое спасение – очень много украинцев уже работают в теневой экономике и будут еще больше работать.

Да, это не очень приятный бизнес, плюс сопряжен с определенным риском, но там можно найти работу. И фактически все… На сегодняшний момент, к сожалению, только два пути – теневая экономика и экспорт рабочей силы.

Я обращаю внимание на то, что кризис 14-15-го года спасла только теневая экономика и экспорт рабочей силы…
Я думаю, поляки откроют границу. Во-первых, они в этом заинтересованы и, действительно, я думаю, что очень большое количество украинцев, которые раньше работали в России, поедут в Польшу.

Там есть свои нюансы в зарплате. Действительно, сейчас, если сравнить зарплату, пересчитать все в доллары, зарплата в Польше, по сравнению с российской, значительно выросла», – утверждает Охрименко.

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