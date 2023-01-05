Экономист-антилиберал: «Злые языки заговорили о конфликтах в окружении Путина»

Елена Острякова.  
05.01.2023 13:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Либералы, Политика, Россия, Сюжет дня, Экономика


Российская элита в подавляющем своем большинстве состоит из либералов-компрадоров.

Об этом в интервью телеканалу «День» заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская элита в подавляющем своем большинстве состоит из либералов-компрадоров. Об этом в интервью телеканалу...

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«Элита существует, но в ней либералов процентов 80%. 10% это те, кто категорически не приемлет либерализм, еще 10%, кому он сильно не нравится, но которые играют в эту игру, потому что это возможность. А остальные 80% это откровенные компрадоры. При том, что в населении прямо противоположная пропорция: 10% либералов и компрадоров (в основном чиновники и их родственники), а остальные 90% эту систему люто ненавидят», – сказал Хазин.

Он полагает, что это неустойчивый вариант для существования российской государственной системы.

«Одно из двух. Либо те 10%, которые есть, устроят чистку в элите, и тогда откроются социальные лифты… Либо нас ждет разрушение страны, либо очень серьезная чистка элиты с открытием лифтов вертикальной мобильности. В силу того, что те люди, которые сегодня представляют верхушку политической власти, это понимают, я склонен считать, что это возможно. Злые языки говорят, что начались конфликты между крупнейшими властными группировками в окружении Путина», – сказал Хазин.

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