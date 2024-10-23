Экономист: БРИКС в первую очередь нужна замена SWIFT, единая валюта будет позже

Михаил Рябов.  
23.10.2024 13:32
  (Мск) , Москва
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БРИКС, Дзен, Политика, Россия, Экономика


Единая валюта объединения БРИКС – это отдаленная перспектива, сейчас одной из первостепенных задач является создание альтернативы банковской системы SWIFT, которую крайне важно запустить в условиях санкций Запада.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экономист Александр Дудчак, подчеркнув, что считает проведение саммита БРИКС в Казани «важнейшим событием».

Единая валюта объединения БРИКС – это отдаленная перспектива, сейчас одной из первостепенных задач является...

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«На наших глазах формируется новая архитектура мира. И так можно говорить, невзирая на то, что не будет событий, которые для большинства зрителей выпусков новостей по ТВ были бы знаковыми.

Не будет, скорее всего, заявлений о создании единой валюты. Но это и не планировалось. И это даже хорошо, т.к. существуют угрозы, достойные отдельного разговора.

И, вероятно, пока не будет расширения БРИКС.

Зато идет создания платежной системы БРИКС, которая заменит SWIFT, сделает расчеты более безопасными и быстрыми, дешевыми между любыми двумя банками на этой платформе. Однако настораживает, что этим будет заниматься ЦБ, который порой проводит довольно странную «независимую» политику.

Процесс дедолларизации идёт. И будет продолжаться. Можно заявлять, что это не направлено против доллара, но на самом деле роль доллара резко снижается, т.к. БРИКС – это уже треть мирового ВВП. А США утрачивают возможности контроля, влияния и получения информации о платежах, экономической деятельности многих стран мира.

Важнее единой валюты – создание расчетного центра, клирингового фонда. Нечто подобное было в рамках СЭВ (Совета экономической взаимопомощи) – «переводной рубль». Ничто не ново под Луной. Но появляются новые технологии.

Расширение будет. Но потом. Нужно «переварить» новых членов, притереться всем участникам, выработать более четкие критерии участия в объединении.

Что ещё – так это тема «изоляции России», которую можно закрывать», – рассуждает Дудчак.

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