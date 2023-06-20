Экономист: Германии и Европе конец, вопрос – когда

Экономическое благополучие Европы держалось на трудолюбии послевоенного поколения и было утрачено потомками из-за стремления жить лучше, а работать меньше. Теперь без «полухалявных» российских энергоносителей западному образу жизни приходит конец.

Такое мнение в программе «Политотдел» на «Крым 24» высказал доктор экономических наук, профессор Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что даже большая часть европейских элит понимает, что они обречены. Ну, какая-то часть понимает, и поэтому они так жёстко на нас напали. Именно потому, что понимают: времени осталось очень мало. Они богаты, и будут богатыми ещё долго. Я имею в виду, прежде всего, Европу, не могу оценивать уровень американской экономики. Но за Европу могу отвечать», – указал он.

По словам эксперта, современные немцы – это потомки тех, кто работал без устали для восстановления своей страны в 50-60 годы, и в 60-е годы пришло немецкое экономическое чудо. Следующее поколение уже родилось в богатой стране и хотело жить лучше родителей.

«В результате оно стало жить лучше родителей – зарплаты выше, пенсионное обеспечение лучше, продолжительность рабочей недели меньше, эксплуатации меньше. А вот дети, рождённые где-то в 90-е годы, они прямо знают, что пенсия в середине XXI века может исчезнуть вообще. Потому что раньше Германия имела такие конкурентные преимущества, как немецкое трудолюбие, от которого осталась половина. И второе, используя российскую терминологию, полухалявные российские энергоносители, которых практически не осталось. Пока ещё что-то есть, но скоро закончится. И, наконец, выдающийся мозг немецких инженеров, которые умели делать практически все. Но все немецкие патенты и технологии, так или иначе, легально или нелегально, есть в том же Китае. Скоро лучшие представители европейской промышленности – Французская немецкая – будут размещать производство в Папуа – Новую Гвинею, потому что там дешевле рабочие руки. А в Шанхае квалифицированный рабочий просит уже 1,5-2 тысячи долларов. К этом плюс доставка и логистика, и это уже не выгодно немцам. Соответственно, все конкурентные преимущества Германии закончились», – считает экономист.

Он добавил, что последние 30 с лишним лет Германия в оборонную промышленность почти не вкладывалась, потому что это требовало миллиарды сначала марок, потом евро, которые были потрачены на лучшую жизнь.

«А теперь немцы говорят: лучшая жизнь закончилась, доставай кошелёк, это мы у тебя берём на военные программы, это на украинских беженцев, это на экологию, а ты будешь дом освещать, отапливать или солнечными батареями, или от своего навоза. Так можно и немца довести до восстания. Но, по-моему, все Шольцы и Бербоки к этому и стремятся. Поэтому европейские проблемы практически очевидны. Вопрос в другом. Я согласен с общей линией, что Европа стратегически отстаёт и будет отставать. Но вопрос, как быстро это будет проходить, хватит её на 10-20 лет или на 30-40», – подчеркнул Межевич.