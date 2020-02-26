Экономист: Гигантская дыра в бюджете, Украине нельзя давать новый кредит

26.02.2020, Киев, Игорь Петров

С экономической точки зрения Украине кредитов давать нельзя – огромная дыра в бюджете, образовавшаяся уже при Владимире Зеленском, не позволяет надеяться на возвращение займов. Тем не менее, МВФ все же может продолжить сотрудничество с Украиной из политических соображений. Запада.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С финансово-экономической стороны МВФ не должен ни в коем случае давать очередной кредит Украине. Потому что это – кредиты на госдолг, и выплачиваются они из госбюджета. А какое состояние госбюджета Украины на сегодня? По итогам прошлого года прямое недовыполнение доходной части – 38 миллиардов гривен (около 1,5 миллиардов долларов США,- ред.). Это после того, как новое правительство уменьшило доходную часть на 20 миллиардов гривен, то есть, фактическое невыполнение – 58 млрд гривен (более 2 миллиардов долларов, – ред.). Плюс 17 млрд гривен правительство в конце прошлого года забрало налоги авансом. То есть, реальное невыполнение доходной части бюджета -75 млрд гривен (около 3 миллиардов долларов, – ред.).

Это итог прошлого года. Теперь как начался этот год. Есть данные за январь, в январе невыполнение госбюджета, плановых поступлений – 14 миллиардов гривен или 25% от бюджета на январь. Как можно давать кредит бюджету, в котором 25% – дыра?

Поэтому, с финансовой точки зрения, МВФ ни в коем случае не должен давать новые кредиты Украине. Поэтому мы и не имеем продолжения программы в конце прошлого года. Поэтому мы и не имеем рассмотрения украинского вопроса на февральском заседании совета директоров МВФ, на что мы надеялись. Пока оно откладывается на неопределенный период.

Но есть и политическая сторона, и я не исключаю, что все-таки новая программа с Украиной в этом году будет подписана. Тут причина уже чисто политическая – поддержка Украины как государства, что не имеет никакого отношения к реальному состоянию экономики», – сказал Новак.