Экономист-иноагент: Долларовая составляющая в русских ракетах – мизерная

Падение курса рубля никак не повлияет на ход военных действий на Украине.

Об этом в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм» заявил либеральный экономист Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если считать, что Кремль сейчас очень активно обходит санкции, что реально правда. Микрочипов и многих видов электроники в Россию ввозится больше, чем до войны, несмотря на все санкции. Но в общей стоимости какой-нибудь ракеты, снаряда, танка все это занимает долю процента. Я думаю, что падение курса не мешает.

Наоборот, как Путин говорил: у нас больше рублей, если мы продаем доллар по высокому курсу. Больше рублей, которые будут получать работники «Уралвагонзавода» и радостно трудиться», – сказал Иноземцев.