Экономист-иноагент: Долларовая составляющая в русских ракетах – мизерная

Елена Острякова .  
16.08.2023 17:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Падение курса рубля никак не повлияет на ход военных действий на Украине.

Об этом в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм» заявил либеральный экономист Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Падение курса рубля никак не повлияет на ход военных действий на Украине. Об этом...

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«Даже если считать, что Кремль сейчас очень активно обходит санкции, что реально правда. Микрочипов и многих видов электроники в Россию ввозится больше, чем до войны, несмотря на все санкции. Но в общей стоимости какой-нибудь ракеты, снаряда, танка все это занимает долю процента. Я думаю, что падение курса не мешает.

Наоборот, как Путин говорил: у нас больше рублей, если мы продаем доллар по высокому курсу. Больше рублей, которые будут получать работники «Уралвагонзавода» и радостно трудиться», – сказал Иноземцев.

Он считает, что западные санкции не сработали, и российская экономика за полтора года СВО радикально не поменялась.

«Она осталась примерно в тех же пропорциях, как и раньше. Мы видим лишь изменение финансовых потоков и бюджетной ситуации. Мы увидели уменьшение бюджетных доходов, увеличение бюджетного дефицита и, собственно, все. Реальный эффект санкций оказался намного ниже, чем предполагалось», – заключил Иноземцев.

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