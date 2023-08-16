Экономист-иноагент: Долларовая составляющая в русских ракетах – мизерная
Падение курса рубля никак не повлияет на ход военных действий на Украине.
Об этом в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм» заявил либеральный экономист Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Даже если считать, что Кремль сейчас очень активно обходит санкции, что реально правда. Микрочипов и многих видов электроники в Россию ввозится больше, чем до войны, несмотря на все санкции. Но в общей стоимости какой-нибудь ракеты, снаряда, танка все это занимает долю процента. Я думаю, что падение курса не мешает.
Наоборот, как Путин говорил: у нас больше рублей, если мы продаем доллар по высокому курсу. Больше рублей, которые будут получать работники «Уралвагонзавода» и радостно трудиться», – сказал Иноземцев.
Он считает, что западные санкции не сработали, и российская экономика за полтора года СВО радикально не поменялась.
«Она осталась примерно в тех же пропорциях, как и раньше. Мы видим лишь изменение финансовых потоков и бюджетной ситуации. Мы увидели уменьшение бюджетных доходов, увеличение бюджетного дефицита и, собственно, все. Реальный эффект санкций оказался намного ниже, чем предполагалось», – заключил Иноземцев.
Спасибо!
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