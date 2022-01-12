Экономист: Казахстану некуда деваться из тупика – только в сторону России

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Продолжать «многовекторную», не ориентированную на Россию политику для Казахстана станет непосильной ношей даже чисто по материальным причинам.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Казахстан только вступает на путь изменений, и ему будет очень сложно продвигаться по этому пути, потому что ресурсов недостаточно. Сейчас, в связи с мобилизацией общества, с протестами, с требованиями снизить все цены в два раза, газ в два раза удешевить, оказать социальную поддержку – можно, конечно, декларировать социальные проекты, меры, но не очень понятно, как это всё реализовывать», – отметил он.

«В этом смысле Казахстан находится в тупике, потому что проводить прежнюю многовекторную политику, никак не ориентированную на Россию, кроме некоторых декларативных вещей, будет чрезвычайно непросто. Я думаю, что просто невозможно, именно по материальным причинам», – заявил Колташов.