Экономист: Контракт позволяет «Газпрому» оставить половину Украины без газа

31.10.2021 01:57 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Половина территории Украины может статься без газа, если Россия пойдет на крайние меры – перестанет прокачивать свое топливо через украинскую ГТС. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Скаршевского, при этом Россия не нарушит своих договорных обязательств, потому что будет оплачивать транзит, но не осуществлять его физически.

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«У нас очень маленькие объемы транзита газа российского через Украину – 40 миллиардов кубометров, и сейчас этот объем еще может уменьшиться. Это еще можно пока просуществовать, а нормально (объема транзита) должно быть хотя бы 60-65 миллиардов кубометров, как это было в прошлом году. А в 19-м было 90 миллиардов кубометров. Мощности украинской газотранспортной системы – 140 миллиардов кубометров. Физически можно (столько прокачивать), но с точки зрения нынешней ситуации этого уже никогда не будет. Я о чем хочу сказать – очень маленький момент, но очень важный, что контракт, который заключен на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом», позволяет «Газпрому» вообще не прокачивать газ. По принципу «бери либо плати». То есть, они будут платить за транзит, платить, но физически не прокачивать. А если это произойдет, тогда без газа останется пол-Украины», – заявил Скаршевский.