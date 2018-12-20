20.12.2018, Москва, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Экономика
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Экономист: «Крымского консенсуса» больше нет, России угрожает Майдан

Непопулярные реформы в России подорвали состояние так называемого «Крымского консенсуса» в обществе, теперь стране угрожает аналог украинского Майдана и приход к власти либералов.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодаря новому пакету замечательных социально-экономических реформ – пенсионной, повышению НДС, налоговому маневру, который повысил цену на бензин – правительство, Нацбанк России и в целом либеральный клан полностью ликвидировал «Крымский консенсус». Крым ушел с повестки дня, люди поняли, что государство их не защищает и будет против них. В условиях глобальной конкуренции это вещь крайне негативная, это сильно подрывает нашу позицию.

Что касается 2019 года, то вопрос – где ситуация сорвется в кризис раньше.

У нас, судя по всему, идет подготовка Майдана, потому что так реформы не делаются.

Мир может сорваться в глобальную депрессию в конце 2019 года. Если он сорвется, он утащит нас туда же, и у нас будет большой кризис, вызванный внешними причинами.

И может получиться, что люди, исходящие из первичности финансовых спекуляций, т.е. либералы, в России могут взять власть именно в тот момент, когда в мире они сойдут со сцены», – сказал Делягин.

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