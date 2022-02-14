Экономист: МВФ добивает Украину, зная, что Путин не нападёт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Предоставляя Украине очередной транш, МВФ попытается успокоить финансовый рынок, которому вредит паника из-за сообщений СМИ о нападении России на Украину.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Искусственно нагнетаемая ситуация привела к бегству капиталов из Украины. МВФ, защищая прежде всего интересы олигархов, транснациональных структур, будет давать деньги, чтобы эти структуры по более-менее нормальному курсу могли забрать свои деньги из Украины. А потом Украина будет эти деньги отдавать уже из своих, кровно заработанных. МВФ сейчас действует деструктивно. Конечно, в краткосрочной перспективе транш МВФ может успокоить финансовый рынок и успокоить олигархов, чтобы они не скупали валюту и не выводили ее срочно за рубеж. Если МВФ дает деньги, то это точно значит что Путин не нападет – в противном случае какой смысл давать. Это – единственный позитив», – сказал Всеволод Степанюк.

Как сообщил в конце прошлой недели на брифинге в Вашингтоне представитель МВФ Джерри Райс, Международный валютный фонд планирует проведение второго пересмотра программы кредитования Украины в I квартале 2022 года.

«Исполнительный совет утвердил в ноябре график для двух оставшихся траншей по программе МВФ для Украины», – напомнил он.

Райс отметил, что по этому расписанию начало работы оценочной миссии МВФ для второго пересмотра в Украине ожидается в I квартале текущего года при достижении достаточного прогресса на выполнение целей программы.

Он также пообещал, что как только решение о начале работы миссии МВФ на Украине будет одобрено, представительство Фонда в Киеве официально уведомит об этом.

Райс также заверил, что МВФ внимательно следит за развитием ситуации на Украине и «надеется, что напряжение ослабнет».

Украинские власти надеются, что следующая миссия МВФ начнет работу на Украине в ближайшее время.

Fitch ожидает ускоренного выполнения программы МВФ во II квартале 2022 года и полного получения Украиной оставшихся $2,3 млрд по программе кредитования stand-by.

В декабре Украина потратила $2,45 млрд полученных в прошлом году от МВФ $2,7 млрд в рамках распределения SDR и до конца года – оставшиеся $250 млн.