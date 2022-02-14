Экономист: МВФ добивает Украину, зная, что Путин не нападёт

14.02.2022  23:48 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
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Война, Дзен, МВФ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса
Новости Украины

Предоставляя Украине очередной транш, МВФ попытается успокоить финансовый рынок, которому вредит паника из-за сообщений СМИ о нападении России на Украину.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предоставляя Украине очередной транш, МВФ попытается успокоить финансовый рынок, которому вредит паника из-за сообщений...

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«Искусственно нагнетаемая ситуация привела к бегству капиталов из Украины. МВФ, защищая прежде всего интересы олигархов, транснациональных структур, будет давать деньги, чтобы эти структуры по более-менее нормальному курсу могли забрать свои деньги из Украины. А потом Украина будет эти деньги отдавать уже из своих, кровно заработанных. МВФ сейчас действует деструктивно.

Конечно, в краткосрочной перспективе транш МВФ может успокоить финансовый рынок и успокоить олигархов, чтобы они не скупали валюту и не выводили ее срочно за рубеж. Если МВФ дает деньги, то это точно значит что Путин не нападет – в противном случае какой смысл давать. Это – единственный позитив», – сказал Всеволод Степанюк.

Как сообщил в конце прошлой недели на брифинге в Вашингтоне представитель МВФ Джерри Райс, Международный валютный фонд планирует проведение второго пересмотра программы кредитования Украины в I квартале 2022 года.

«Исполнительный совет утвердил в ноябре график для двух оставшихся траншей по программе МВФ для Украины», – напомнил он.

Райс отметил, что по этому расписанию начало работы оценочной миссии МВФ для второго пересмотра в Украине ожидается в I квартале текущего года при достижении достаточного прогресса на выполнение целей программы.

Он также пообещал, что как только решение о начале работы миссии МВФ на Украине будет одобрено, представительство Фонда в Киеве официально уведомит об этом.

Райс также заверил, что МВФ внимательно следит за развитием ситуации на Украине и «надеется, что напряжение ослабнет».

Украинские власти надеются, что следующая миссия МВФ начнет работу на Украине в ближайшее время.



Fitch ожидает ускоренного выполнения программы МВФ во II квартале 2022 года и полного получения Украиной оставшихся $2,3 млрд по программе кредитования stand-by.

В декабре Украина потратила $2,45 млрд полученных в прошлом году от МВФ $2,7 млрд в рамках распределения SDR и до конца года – оставшиеся $250 млн.

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