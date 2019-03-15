Экономист: МВФ превращает украинцев в стадо рабов

15.03.2019, Киев, Игорь Петров

МВФ хочет превратить украинцев в рабское стадо, которое будет только работать на своего хозяина. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это правительство пойдет на что угодно, чтобы им дали убежище в США. Требования МВФ направлены на добитие нашей промышленности, на то, чтобы, скажем так, освободить украинцев от жилья.

В Европе в зажиточных странах владельцами жилья является не более 50% владельцев населения. Остальные, по нашим меркам, бомжи. Т.е. да, они живут в квартирах, которые снимают.

Почему там так много домов престарелых? Потому что половина населения, выйдя на пенсию, не может снять квартиру, они вынуждены идти в дом престарелых. Своей квартиры у них нет.

МВФ выполняет задачу по зачистке Украины, чтобы здесь было только рабское стадо, которое будет только работать и очень бояться сказать своему хозяину, потому что, если нет жилья, потерять работу – это все.

А то, что сейчас не отбирают – это не значит, что не будут отбирать потом. Мы уже видим, как субсидии отменяются, как они урезаются, как меняются законы, вопреки Конституции урезают и социальные, и гражданские права так называемыми реформами.

Поэтому то, что могут реформировать и вопросы отбора имущества у граждан – это вполне возможно, и к этому идет, потому что, когда будут должны все – вспомнят, что так можно – отбирать землю, отбирать дома и т.д.», – сказал Степанюк.