Экономист: Наш бюджет – отражение нищей и бесперспективной Украины

21.10.2019, Киев, Игорь Петров

Украине нужно удвоить поступление инвестиций чтобы обеспечить устойчивый экономический рост, но у нее нет для этого ресурсов.

Об этом в эфире канала «Капитал» заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу сказать, сколько надо инвестиций, чтобы у нас был долгосрочный, качественный экономический рост, если смотреть на другие страны. Я говорю прежде всего о внутренних инвестициях.

Сейчас в Украине инвестиции составляют 15-17% ВВП. В странах которые быстро и долгосрочно растут – 25-30%.

Это означает, что инвестиции в Украину должны увеличиться в два раза – через банковское кредитование, через собственные средства, через иностранные инвестиции. Этого не происходит.

В Украине нет долгосрочного внутреннего ресурса. Банковского тоже нет. Нацбанк зависим от МВФ, поэтому никаких программ стимулирования с помощью инструментов Нацбанка не предусматривается.

Наш бюджет – это отражение бедной страны, которая в ближайшее время не будет расти», – сказал он.