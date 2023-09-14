Экономист назвал «демона», руководившего Чубайсом и Гайдаром в 90-е

«Молодые реформаторы» 90-х годов, которых до сих пор ненавидит вся Россия, были не самостоятельны и действовали по указке тогдашнего министра экономики Евгения Ясина.

Такое мнение в ходе подкаста на радио «Комсомольская правда» высказал экономист Никита Кричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По отзывам тех людей, которые были во власти, при власти, у власти в те жуткие 90-е годы – Чубайс, Гайдар и прочие товарищи были действительно мальчиками в розовых штанишках. И был у них надзиратель, надсмотрщик, руководитель, пионервожатый, назовите как угодно. Его звали Евгений Григорьевич Ясин. Вот он был поставлен за ними смотреть, следить и корректировать. А что касается Чубайса, он выполнял то, что ему говорили. Это было обосновано, это было одобрено, все это проходило с чьего-то ведома. Это точка зрения не моя и не радио «КП», это от людей, которые в те годы были, еще раз повторяю, очень близко к власти. Некоторых из их коллег уже давным-давно нет в живых, кто-то своей смертью умер, кого-то убили, простите, отравили, может быть», – отметил Кричевский.

При этом он уверен, что Ясин не последнее звено в цепи управления разрушением и хаотизацией России.

«При всем нашем пафосном отношении к господину Чубайсу (а это действительно enfant terrible российской экономики 90-х), надо сказать, что человек-то он не очень умный, в некоторых местах откровенно, извините, глупый. Потому что в нулевые он не скрывал о том, что их основная задача была не перевести экономику на рыночные рельсы, а удержать власть, выбить финансовую почву из-под красных директоров, погрузить страну и экономику страны в смуту. И они это успешно сделали. По чьему указанию они это делали? Чубайс был, еще раз говорю, исполнитель. За ним стоял Евгений Григорьевич Ясин. А вот кто стоял за Ясиным, я не знаю. Ясин в России, под Москвой, ему почти 90. У него надо спросить. Но у нас, видимо, такая преемственность дремучая в стране, что ему эти вопросы никто не задаст. А жаль», – сказал Кричевский.

Однако троллинг Чубайса со стороны президента РФ на Восточном экономическом форуме экономисту очень понравился.

«Мне очень понравилось про Мойшу Израилевича. На самом деле – Путин прав. Я вам сейчас объясню, почему. Когда он уезжал, вопросов к нему не было. По крайней мере, уголовных дел против него возбуждено не было. Это вопрос к высшим слоям атмосферы. Он уехал совершенно спокойно. Естественно, он это дело парафировал, согласовал с кем надо. Просто так бы не уехал. Но почему не было уголовных дел, почему не было претензий? К «Роснано» – были. К нему конкретно, как к руководителю, не было. И он уехал абсолютно правильно, как он говорит. Вопросов не было – сел на самолет и улетел. И он все правильно говорит. Вопрос не к нему, а к нам. Точнее, к тем, кто стоит над нами. Почему так получилось?», – риторически резюмировал Кричевский.