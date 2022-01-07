Экономист назвал «свинством» слова Зеленского на встрече с канцлером Австрии

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Новости Украины

История показывает, что выход из тупика и колониального состояния для Украины возможен только в случае восстановления отношений с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил киевский экономический эксперт Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Историческая ретроспектива показывает, что земля, которая сегодня называется Украина, всегда лучше всего себя чувствовала в союзе не с западными державами, которые относились к ней и к людям её населяющим исключительно хищнически или падальчески, пожирая всё, что давала эта земля и людей её населявших. Страна всегда намного лучше себя чувствовала в любой форме содружества с ближайшими соседями. Был заключён договор на Переяславской раде – на Украину перестали набегать в том количестве татары, ограничились набеги поляков, когда московский царь выкупил Киев», – заявил Гольдарб.

Он обратил внимание, что власти Украины демонстрируют полное историческое невежество.

«Меня настолько покоробила фраза Зеленского на встрече с австрийским канцлером о том, что наши народы связывают давние тесные исторические отношения. Почему покоробила? Называть рабство в Австро-Венгерской империи, которое было уготовано части сегодняшней Украины – Галичине, «близкими историческими отношениями», по моему, свинство», – добавил эксперт.

Концлагеря для русского населения Галиции в Австро-Венгрии

Он подчеркнул, что Западная цивилизация никогда не несла добра на земли нынешней Украины.

«Нахождение в том или ином виде союза со своими ближайшими соседями, а Россия – это ближайший сосед, всегда влекло за собой развитие этой территории», – констатировал Гольдарб.

Украинский политолог Даниил Богатырёв согласился с собеседником.

«Бывают империи колониальные и континентальные – нельзя сравнивать Украину в составе СССР или Российской Империи с Индией в составе империи Британской. Когда распадаются колониальные империи, они обратно не интегрируются, потому что связи разрушаются, очень далеко колонии от метрополии и так далее. А континентальные – неизбежно опять тяготеют друг к другу в той или иной форме союза или новой империи, их части. Так было с Китайской, Персидской, Российской Империей, которая пересобралась потом в СССР. И сейчас те процессы, которые на Западе осуждают как «экспансию России на постсоветском пространстве», во многом обусловлены именно этим явлением. Инфраструктура общая, экономические связи, миграционные потоки – всё это налажено за столетия, и разорвать это не так просто, мы видим это по нынешнему товарообороту Украины с Россией», – рассказал Богатырёв.

В свою очередь украинский политический аналитик Сергей Лозовский напомнил, что ещё империи делятся на донорские и паразитические.

«Империя России, особенно в годы Советского Союза – это был чистый донор. Всех, кого она подтягивала к себе, она не тянула оттуда соки. Да, она их включала в свой политический аспект, но за это – кто кормит, тот и танцует. А англосаксы рассматривали любую колонию только лишь как сырьевую базу для себя», – сказал Лозовский.

«Раз так, то наведение добрососедских отношений, восстановление их с Россией, с ближайшими соседями. И понимание того, где ты находишься на географической карте», – подытожил вышесказанное Максим Гольдарб.